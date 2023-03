Senatorul PSD de Suceava, George Mîndruță a participat în perioada 15 – 18 martie,la o vizită de lucru în Bulgaria, în calitate de membru al Comisiei pentru românii de pretutindeni din Senatul României, pentru a identifica direct de la sursă, de la firul ierbii, problemele cu care se confruntă românii aflați în această zonă. ”În prima zi de vizită, 15 martie, am luat parte la întâlnirea cu reprezentanții rudari vorbitori de limbă română, întâlnire ce a avut loc în cadrul Universității „Angel Kanchev” din Ruse, în prezența prorectorului, doamna Desislava Atanasova, care ne-a întâmpinat cu bucuria și ospitalitatea caracteristică. Am întâlnit aici o comunitate de rudari care s-a lovit de multe greutăți de-a lungul timpului, dar care a reușit să se integreze deplin în societatea acestei țări. Am rămas plăcut impresionat de energia acestor oameni, care, cu străduință și răbdare, brodează identitatea românească pe pânza țării care i-a adoptat. Ei muncesc, își trimit copiii la școală și sunt integrați din punct de vedere socio-cultural în lumea contemporană. Ziua a doua a debutat cu întâlnirea organizată la Ambasada României în Republica Bulgaria, întâlnire ce a avut ca subiect central de discuție minoritatea română din această țară. Un alt punct de oprire a fost la Biserica Ortodoxă Română „Sfânta Treime” din Sofia, care reprezintă un important stâlp de susținere în tot ceea ce presupune păstrarea identității spirituale românești și o punte care confirmă, inclusiv din punctul de vedere al religiei, legătura cele două state. Biserica „Sfânta Treime” este proprietatea statului român și este subordonată Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române. Vineri, 17 martie, am avut întâlniri organizate în regiunea Vidin și am avut deosebitul prilej de a depune coroane de flori la Smârdan, în amintirea eroilor care au făcut parte din armata română, cu rol decisiv pentru izolarea garnizoanei otomane. Atât timp cât minoritatea bulgară din România este recunoscută, apreciată și beneficiază de toate libertățile și drepturile posibile consider ca este normal ca și minoritatea română din Bulgaria să beneficieze de aceleași drepturi. Ambele țări sunt membre UE și este imperios să avem comportamente asemănătoare atunci când vorbim de minoritățile noastre”, a declarat parlamentarul sucevean.