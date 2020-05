De Ziua Eroilor, reprezentanții filialei „Plăieșii” Suceava a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” au depus o coroană de flori la Complexul monumental din Burdujeni, închinat eroilor din Primul Război Mondial. De asemenea, ei au pus în jurul monumentului candele și ghivece cu flori multicolore. Cu aceeași ocazie, fostul șef al ISU „Bucovina”, generalul de brigadă în rezervă Ion Burlui, a devenit membru al Asociației. Printre participanții la acțiunea de la Burdujeni, s-au mai numărat președintele și secretarul executiv al filialei „Plăieșii”, colonelul în retragere Neculai Niga și, respectiv, colonelul în rezervă Constantin I. Crăciun. Acesta a transmis niște ”Gânduri pentru eroii țării mele”.

…Gânduri pentru eroii țării mele..

As vrea sa cred ca marele secret al continuitatii neamului nostru consta de fapt in vesnicia spiritului eroic al fiilor si fiicelor sale, precum si a credintei stramosesti.

Cei care intelegem aceasta, trebuie sa le promovam si sa le aparam! Ca sa te comporți eroic nu trebuie numaidecat sa ai o arma in mana si un dusman conturat dupa chipul, dar nu si asemanarea ta…

Poti fi considerat de semeni erou atunci cand esti imbracat in haine albe si prin stiinta si devotamentul tau inchinate lor, le salvezi viata, le-o prelungesti sau ameliorezi. Te recunosc a fi mai mult decat un erou, pentru ca prin rugaciuni, in care-i antrenezi si pe semenii tai, faci totul parinte, pastore sau predicatorule ca sa-l imbunezi pe Dumnezeu sa aiba mila de noi, pacatosii, atunci cand ne este greu.

Poti fi erou pentru poporul din care faci parte si pentru omenire, in general, cand din mintea ta de elev, student, profesor sau cercetator gasesti solutii ingenioase pentru mai binele semenilor tai.

Nu esti altceva decat un erou pentru mine, fiu sau fiica a acestei tari, daca bratele tale trudesc pentru painea noastra cea de toate zilele, daca ne-o aduci acasa sau o cumparam de la tine.

Ai devenit de mult eroul meu neobositule muncitor pentru ca ai stiut sa topesti si sa transformi fierul in lucruri utile noua.

Esti in fiecare zi eroul meu ziaristule pentru ca imi educi constiinta in spirit romanesc si nu-ti propui sa mi-o transformi in ceea ce nu este trebuincios neamului meu.

Esti eroul meu pentru ca ma faci sa rad, sa plang si sa ma visez si eu la randul meu un erou, cand te privesc, ascult sau iti vizionez filmul, teatrul sau spectacolul realizat de tine draga actorule, regizorule, scenaristule si rapsodule.

Scrie si povesti eroice despre acest neam frumos, hiperbolizeaza daca este nevoie tot ce ar putea face sa ne simtim bine ca romani si vei fi si tu eroul meu draga scriitorule.

Privesc la tine ca la un erou pentru ca tie, muncitorule la salubritate, nu ti este frica de ceea ce semenii tai arunca, iar tu le aduni si lasi orasele si satele noastre mereu curate.

Nu trebuie sa mori in lupta pentru a deveni eroul meu militarule, politistule, pompierule sau jandarmule. Esti pentru mine erou pentru ca îti cunosc devotamentul inchinat acestei tari, pentru ca te pregatesti necontenit sa infrunti raul, greul, furtuna si dupa cum a-i demonstrat-o chiar si molimile.

Te respect ca pe un erou pentru ca tu, romanule nevazut si necunoscut celor mai multi dintre noi, faci totul renuntand la multe placeri ale vietii, pentru a-i face cunoscuti pe cei ce nu doresc binele acestei tari.

Te respect cetatene roman pentru ca in venele tale curge sange de erou, stii, poti si vrei sa te comporti eroic pentru neamul tau!

Nu-i asa ca nu v-ati suparat pe mine ca v-am lasat in cele din urma, eroi ai patriei mele din toate timpurile?

Am facut-o in mod constient pentru a va face martori la faptele marete ale urmasilor vostri, prin care continua sa curga sange romanesc, ca al vostru.

Astazi, de ziua voastra, cand la Parcela Eroilor din Cimitirul Bisericii „Sfanta Treime” si la Complexul monumental inchinat eroilor din Primul Razboi Mondial, ambele din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava v-am dezmierdat capataiul cu flori si v-am iluminat calea spre inaltul Cerurilor cu candele, l-am rugat pe bunul Dumnezeu sa va rasplateasca dragostea de neam inegalabila si sacrificiul facut in numele acestei mari virtuti!

Colonel (rz.) Constantin I. CRĂCIUN, secretar executiv al Filialei Judetene Suceava „Plaiesii” / Asociatia Nationala Cultul Eroilor „Regina Maria”