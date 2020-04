Unul dintre cele 20 de cadre medicale venite de la Cluj să ajute Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava în lupta împotriva coronavirusului s-a infectat cu COVID-19. Este vorba de un medic anestezist. El a fost depistat pozitiv și prezintă simptome ușoare de boală. Încă nu se cunoaște sursa exactă a contaminării. Medicul a fost transferat pentru tratament într-o unitate medicală din Cluj. În spital a fost declanșată o anchetă epidemiologică împreună cu Direcția de Sănătate Publică Suceava.

