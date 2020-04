Coronavirusul a mai luat șapte suflete numărul deceselor la nivel național ajungînd la 227. Este vorba de persoane cuvârset cuprinse între 64 și 88 de ani din București, Brașov, Mureș, Hunedoara și Alba.

Deces 221

Bărbat, 88 de ani din București.

Internat la Spitalul COVID-Colentina, în data de 03.04.2020 (în ATI), prin transfer de la Spitalul Universitar de Urgență București.

Condiții medicale pre-existente: diabet zaharat, HTA ischemica, neurologica cronica, neoplasm, Alzheimer.

Confirmat în 03.04.2020.

Decedat pe 06.04.2020.

Deces 222

Femeie, 80 de ani din București.

Internată la Spitalul COVID- Colentina, în data de 31.03.2020 (în ATI); în perioada 12-13.03.2020 a fost internată în Spitalul Universitar de Urgență București.

Condiții medicale pre-existente: diabet zaharat, boala hepatica, cardiovasculară, renală.

Confirmată în 30.03.2020.

Decedat pe 02.04.2020.

Deces 223

Bărbat, 81 de ani din jud. Brașov.

Internat la Spitalul Clinic Județean Brașov, în data de 30.03.2020, în secția ATI din 07.04.2020.

Condiții medicale pre-existente: diabet zaharat tip II, obezitate, Insuficiență mitrală.

Confirmată în 08.04.2020.

Decedat pe 08.04.2020.

Deces 224

Bărbat, 64 de ani din județul Mureș.

Internat la Spitalul Clinic Județean Tg. Mureș, în data de 03.04.2020 (ATI).

Condiții medicale pre-existente: boală cardiovasculară, diabet zaharat, obezitate.

Confirmat în 03.04.2020.

Decedat pe 08.04.2020.

Deces 225

Bărbat, 66 de ani din județul Mureș.

Internat la Spitalul Clinic Județean Tg. Mureș, în data de 06.04.2020.

Condiții medicale pre-existente: boală renală.

Confirmat în 07.04.2020.

Decedat pe 07.04.2020.

Deces 226

Bărbat, 86 de ani din județul Hunedoara.

Internat la Spitalul Municipal Hunedoara, în data de 03.04.2020.Pacientul a fost transferat în ATI în 05.04.2020.

Condiții medicale pre-existente: HTA, demență, BPOC, imobilizat la pat.

Confirmat în 08.04.2020.

Decedat pe 05.04.2020.

Deces 227

Femeie, 70 de ani din județul Alba.

Internată la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în data de 07.04.2020.

Condiții medicale pre-existente: diabet zaharat tip II, HTA, nefropatie diabetică.

Confirmată în 08.04.2020.

Decedat pe 08.04.2020.