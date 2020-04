Ministerul Sănătății confirmă că directorului Direcției Control și Integritate din cadrul Ministerului Sănătății a fost depistat pozitiv la COVID-19. Acesta se afla internat în Spitalul Clinic Judetean de Urgență Constanța.

În acest caz s-a început ancheta epidemiologică pentru stabilirea contacților direcți.

Mai mult, în cadrul Ministerului Sănătății vor fi luate măsuri de dezinfecție.

In această dimineata, ministrului Sănătății, Nelu Tătaru i-au fost prelevate probe pentru un nou test COVID-19.



Update ora 13:30

Șeful corpului de control al MS este in prezent asimptomatic și se afla internat din noaptea trecută la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța.

Menționăm că testul la COVID 19 al ministrului Nelu Tataru e negativ.