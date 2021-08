Prefectura Suceava a transmis că astăzi, conform datelor centralizate de către Direcția de Sănătate Publică, la nivelul județului se înregistrează un număr de 23107 de persoane declarate vindecate.

La nivelul județului, în ultimele 24 de ore au fost internate 3 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19.

Din totalul celor 548 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 22 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 12 pacienți sunt în zona tampon și 514 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid).

Din cei 22 pacienți diagnosticați Covid-19, 2 prezintă forme ușoare, 12 prezintă forme medii ale bolii, 5 au forme grave și 3 prezintă forme critice și sunt internați în secția ATI (dintre aceștia 2 pacienți sunt ventilați non – invaziv și 1 intubat ventilat invaziv).

Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava dispune, la această dată, de 365 paturi libere, din care 27 pentru pacienți Covid-19,320 în sectorul non-Covid și 18 pentru zona tampon.

La unitatea ATI sunt disponibile 3 paturi pentru pacienți Covid, sunt 29 ventilatoare libere, din care 3 pentru pacienții Covid-19, și 26 pentru pacienții non- Covid.

La nivelul Spitalului Municipal Rădăuți sunt internați 11 pacienți diagnosticați cu Covid-19(10 persoane cu forme medii și 1 cu forme critice), o persoană suspectă de infecție cu noul coronavirus, 15 locuri disponibile în sectorul Covid. La unitatea ATI Covid este internat 1 pacient, 1 loc fiind disponibil.

Totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 la nivelul județului Suceava este de 37 iar numărul persoanelor suspecte de Covid-19 este de 13.

La nivelul județului sunt disponibile 94 locuri libere Covid și 37 locuri pentru zona tampon.

Persoanele suspecte Covid-19, internate în zonele tampon, în cazul confirmării infecției cu noul coronavirus sunt declarate pacienți diagnosticați Covid-19, fără a fi influențată statistica în ceea ce privește numărul de internări.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, 75 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 21 au câte un caz în evoluție, 10 au sub cinci cazuri în evoluție, 4 au sub zece cazuri în evoluție iar 4 au peste zece cazuri în evoluție.

La data prezentului comunicat în județul Suceava sunt 135 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție. De precizat că ieri erau 81 de localități fără cazuri de Covid.