Bazarul din Lunca Sucevei va fi încălzit de la sistemul centralizat al orașului. Primarul Ion Lungu, a anunțat astăzi că se lucrează intens la lucrările de aducere a căldurii în Bazar arătând că își propune să dea în funcțiune încălzirea în Corpul C2/4 începând cu data de 1 decembrie 2022, iar în Corpul C1/3 până la data de 30 iunie 2023.

”Gradul de execuție fizică a lucrărilor în bazar sunt de aproximativ 50%. La fel și stadiul financiar. Valoarea lucrărilor actualizate este de 26.648.823,24 lei, a crescut valoarea față de devizul inițial cu 3.980.538,521 lei.(cu 18%). Lucrările la închidere pereți termoizolați și tâmplărie de sticlă termopan s-au executat în proporție de 80%”, a spus Lungu.

Se lucrează momentan la montarea următoarelor echipamente:

– ventiloconvectoare/aeroterme;

– perdele de aer;

– hidranți interiori;

– instalații electrice;

– trape de fum;

– bariere de fum.