Majoritatea celebritatilor pe care le vedem pe marile ecrane au apelat la servicii de remodelare corporala pentru a avea fizicul pe care il au in ziua de astazi. Sportul si alimentatia joaca de asemenea un rol important in felul in care se dezvolta corpul nostru, insa uneori ne dorim ca procesul sa fie mai rapid, astfel ca sesiunile de remodelare corporala sunt ideale pentru cei ce doresc sa ajunga la rezultatele dorite mai rapid.

Cu siguranta fiecare dintre noi a admirat fizicul unei persoane publice care, in aparenta, poate parea perfecta. Cum bine stim, fiecare corp este frumos in felul sau, insa, pentru a ne construi o imaginine pozitiva asupra propriului corp, este necesar sa ne implicam in procesul de modelare al acestuia.

Iata care sunt metodele folosite de cele mai apreciate celebritati pentru a avea un corp de invidiat.

Olivia Wilde si masajul anticelulitic

Olivia Wilde este una din vedetele care au apelat la masajele anticelulitice pentru a ajunge la corpul dorit. Pe langa o dieta bine pusa la punct, ea considera ca masajele sunt foarte benefice pentru a indeparta problemele de la nivelul pielii.

Dispozitivele R Fit sunt perfecte pentru persoanele care isi doresc un corp tonifiat cu mai putina celulita folosind razele infrarosii. R Fit aduce o multime de beneficii pentru corp, de la imbunatatirea circulatiei sangelui si a flexibilitatii muschilor, pana la activarea metabolismului, grabind procesul de pierdere in greutate.

Cresterea muschilor in afara salii de sport

Multe persoane au apelat in ultimii ani la saloane de remodelare corporala pentru a grabi procesul de crestere a muschilor. Grupele de muschi principale pe care aparatele le vizeaza sunt fesierii, abdomenul, bratele si picioarele.

Aparetele M Fit combina tehnologia HIFEM (tehnologia cu unde electromagnetice de inalta intensitate) si RF (radiofrecventa) pentru arderea grasimii si sculptarea cu rezultate rapide a muschilor.

Printre celebritatile care au declarat ca adora sa utilizeze aparatele ce folosesc tehnologia HIFEM se regaseste si Megan Fox, celebra actrita din Jennifer’s Body si Transformers.

Si Drew Barrymore, mamica de la Hollywood, a declarat ca dupa sarcina sa metabolismul sau a avut de suferit, astfel ca, oricat incerca sa faca sport, rezultatele dorite nu apareau, apleand in final la tehnologia HIFEM.

Nici Kim Kardashian nu se teme sa recunoasca faptul ca un trup ca al sau necesita extrem de multa grija si tratamente repetate, apeland la randul ei la sedinte de ingrijire corporala unde se foloseste tehnologia HIFEM.

Liposuctia cu laser- preferata de mamicile de la Hollywood

Noile tehnologii au reusit performanta de a le putea oferi persoanelor ce isi doresc remodelare corporala servicii mai rapide si mai sigure. Lipolaserul L Fit este printre cele mai eficiente metode de a obtine rezultatele dorite privind remodelarea corporala, fiind o alternativa noninvaziva a liposuctiei.

Deoarece reduce celulita si tesutul adipos, ba mai mult, poate avea chiar rezultate imediate, celebritatile au preferat sa apeleze la acest tip de tratament pentru a-si mentine fizicul suplu. Un alt motiv pentru care aceasta procedura a devenit foarte populara in randul celebritatilor este siguranta pe care o ofera, lipsa durerilor in timpul si dupa sedinte si, nu in ultimul rand, lipsa aparitiei complicatiilor.

Kate Gosselin este una din celebritatile care au apelat la proceduri de liposuctie cu laser. Ea a inceput sedintele dupa a doua nastere, dorind sa revina la corpul pe care il avea inainte de cele doua sarcini. Cu siguranta Kate se bucura in acest moment de un fizic de invidiat la cei 47 de ani ai sai.

Cum arata viitorul remodelarii corporale

Un nou produs isi face aparitia in domeniul remodelarii corporale. B Fit este un aparat destinat persoanelor care isi doresc sa slabeasca si sa se tonifieze cu ajutorul miscarii. Avand mai multe tehnologii incorporate, procesul de remodelare va fi unul rapid si sigur.

Dispozitivul presupune remodelare prin pedalare in pozitie orizontala. Designul aparatului este special creat pentru a mentine pozitia optima a coloanei in timpul utilizarii, avand si scopul de a incuraja muschii sa fie utilizati la intensitate maxima in timpul miscarii. B Fit este dotat cu lampa infrared si este sigilat cu vacuum.

Tehnologiile incorporate in dispozitivul viitorului sunt: bicicleta, vacuum, lampa infrared, display touchscreen, MP3, sistem multivision.

