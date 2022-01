Daca inca nu te-ai gandit sa explorezi cele mai intunecate corpuri de iluminat, tendintele anului 2022 te indeamna sa incerci. Alege si tu sa decorezi spatiu cu lampi negre, lumini de perete negre, aplice negre si vei descoperi un potential incredibil pentru a pune in evidenta latura dramatica a camerelor.

De ce sa alegi negrul?

Dintotdeauna, negrul a ocupat un loc aparte in designul de interior. Este o culoare care se potriveste cu orice, ideala pentru a obtine constraste si a da o tusa dramatica interioarelor. Este incredibil pentru a decora mesele din living, dulapurile din bucatarie, scaunele accent sau peretii, iar in 2022 castiga teren si in iluminare.

Corpurile de iluminat de toate tipurile au devenit obiectele perfecte pentru a aduce in decor mici doze sau tuse de negru si a cera efecte puternice.

Negru actioneaza ca un eyeliner pentru orice camera, defineste spatiul si pune in evidenta caracteristicile cheie. Astfel, montarea unei corp de iluminat negru nou sau vopsirea unei aplice deja existente in negru poate fi exact ceea ce ai nevoie pentru a schimba radical o camera banala.

Corpurile de iluminat negre ofera perspective stralucitoare si fac parte din trendul anului 2022, deci trebuie sa le descoperi si tu!

Corpurile negre de iluminat suspendate

Un corp de iluminat suspendat de tavan pe negru este tot ce ai putea avea nevoie intr-un living minimalist si modern. Nuanta contrasteaza cu peretii si canapelele care pot fi albe, evidentiaza elementul vizual central care poate fi un semineu si confera decorului curbe dramatice.

Aplice negre pentru bucatarie

Aplicele negre montate in bucatarie vor crea un contrast fascinant cu dulapurile, blaturile si gresia care pot fi albe sau in alte culori deschise. De asemenea, poti folosi corpuri de iluminat suspendate pentru a defini insula din mijlocul bucatariei si aplice in aceeasi culoare pentru a contura zonele functionale.

Ambele tipuri de iluminare evidentiaza liniile drepte si pun in valoare farmecul unei bucatarii.

Lampi din fier forjat cu abajur negru

O lampa din fier forjat cu abajur negru este o alegere inspirata pentru o camera de zi. Fata de o aplica pe negru, aceasta lampa poate crea un impact vizual mai puternic si nu va trece neobservata. De asemenea, veiozele pe negru si auriu dau un plus de eleganta si stil si definesc perfect o zona de relaxare sau de citit.

Aplice pe negru langa piesele de decor accent

Lampile si aplicele pe negru definesc mult mai bine finisajele nichelate sau aurii. De aceea, pot fi folosite cu succes pentru a pune in evidenta detaliile sau obiectele de decor accent, semineele sau operele de arta metalice.

Candelabre masive negre pentru zona de luat masa

O pereche de candelabre cu aspect industrial, masive si negre, definesc ingenios zona de luat masa. Se remarca prin famptul ca dau un plus de dramatism spatiului, creand, totodata, o zona discreta si placuta.

Corpuri de iluminat negre intr-o camera mobilata in alb

Intr-o camera cu mobilier alb, o doza de negru sub forma unei lampi sau aplice este atingerea potrivita pentru a obtine acel rafinament simplu cautat in 2022. Completeaza armonia cu o nuanta discreta de negru pe blatul mesei care poate fi realizat din lemn inchis la culoare, cu o cuvertura cu tuse de negru sau cu draperii cu cateva irizatii pe negru.