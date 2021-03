Alexandra Stan (31 de ani) nu a trecut nici acum peste trauma trăită în urmă cu opt ani, atunci când a fost bătută crunt de fostul ei iubit și manager, Marcel Prodan! Deși solista și-a căutat ani întregi dreptatea în instanță, Alexandra a rămas cu sechele de pe urma bătăilor încasate. În plin concurs la „Survivor România”, faimoasa a clacat psihic, retrăind momentele de violență extremă la care a fost supusă de fostul ei manager, notează click.ro.

Alexandra Stan și-a deschis sufletul, în exclusivitate pentru Click!, și a povestit înt-un interviu întreaga ei experiență de la «Survior România!»

Click!: Ce a însemnat pentru tine experiența „Survivor România”? Ce frici și temeri te-a ajutat să depășești această competiție?

Alexandra Stan: ”Survivor România” a fost pentru mine o experiență complexă, din toate punctele de vedere. M-a ajutat să îmi depășesc foarte multe frici: frica de înălțime, de apă, de întuneric. Eu, înainte de a pleca în Republica Dominicană, am crezut că îmi va fi teamă să stau în junglă, în natură, alături de animale, insecte dar, de fapt, nu mi-a fost deloc frică să dorm în tabără, chiar m-am relaxat foarte tare și mi-a plăcut foarte mult. De fapt, fricile mele puteau fi rezolvate oriunde, însă uneori trebuie să ajungi la capătul pământului, în junglă, ca să rezolvi anumite frici.

Click!: pare rău că ai ieșit relativ repede din competiție? Ai avut mai multe probleme de sănătate (în special cu rinichii). S-au rezolvat?

Alexandra Stan: Nu-mi pare rău că am ieșit din competiție, am spus de la început că voi sta acolo cât o să vrea Dumnezeu. Am dorit să văd care îmi sunt limitele, nu am participat ca să le depășesc sau să îmi demonstrez cât sunt de puternică. Am fost ca să văd efectiv cât de puternică sunt. Am avut probleme de sănătate, eu am un singur rinichi și, la un moment dat, începusem să mă umflu destul de tare, rețineam apa, am avut probleme și cu stomacul și am fost de două ori la spital. Am avut și un dereglaj hormonal, însă problemele s-au rezolvat.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/interviu-exclusiv-cosmarul-alexandrei-stan-la-survivor-am-retrait-momentul