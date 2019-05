Unul dintre cei mai importanti stand up comedianti din Romania, Cosmin Nedelcu – Micutzu, se va afla intr-un mini turneu in Moldova intr-un week end prelungit.

Pe Micutzu il stiti de la iUmor unde a fost invitat special pentru mai multe sezoane, dar si din serialul Baieti de Oras, iar acum il puteti vedea in cel mai nou show al sau de stand up comedy.

Mini turneul cu show-ul Zambete si Empatie incepe joi, 9 mai, cand Micutzu si invitatii lui, Claudiu si Geo, se vor afla in Vaslui si va continua la Onesti pe 10 mai, la Suceava pe 11 mai, Botosani, 12 mai si Focsani 13 mai.

Cu exceptia orasului Botosani unde spectacolul are loc in Cinematograful Unirea, in celelalte orase show-ul va fi in Casele de cultura. Biletele pot fi achizionate de pe https://bilete.sublime.ro/ sau de la casele de bilete ale locurilor de desfasurare a spectacolelor.