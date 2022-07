Celebrul Cosmin Seleși de la „Te cunosc de undeva” a dat Antena 1 pe Pro TV. Click! a aflat că actorul nu dorește să se întoarcă la vechiul loc de muncă, așa că s-a dus la negocieri cu vecinii, care i-au făcut și o ofertă de nerefuzat. Rămâne de văzut dacă și bate balpa! De fapt, ce să vezi, emisiunea pe care prezentatorul TV s-ar putea să o prezinte din toamnă se numește chiar „Batem palma?

„Acum sunt acasă, analizez ofertele. Da, am prezentat în locul lui Cătălin Măruță, dar momentan nu știu nimic sigur despre ce voi face în televiziune. Sigur este că am început să am concerte cu Cosmin Seleși Band și că abordăm un repertoriu interesant de muzică românească, piese pe care nu s-a gândit nimeni să le folosească în concerte și să le readucă la viață. În plus, am început să facem filme cu Alin Panc și Văru Săndel, așa că avem multe proiecte la care vom lucra. Este important că avem treabă. Mă vedeți deocamdată pe Netflix, în „Pup-o, mă, 2″ și la teatru.”, a declarat Cosmin Şeleşi, în exclusivitate pentru Click!.

