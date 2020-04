În vremurile acestea grele de izolare, stres, nesiguranță, boală…, parcă nimic nu e mai plăcut decât să asculți un actor de comedie. Iar Costi Diță, sau simpaticul Giani din „Las Fierbinți”, știe să ne descrețească frunțile.

Click!: Suntem convinși că viața ta nu a fost mereu roz, că ai avut zile bune și zile mai proaste. Cu toate acestea, când puneai piciorul pe scenă sau pe platourile de filmare, reușeai să zâmbești și să îi faci pe alții să râdă. Cât de greu este pentru un actor să se transpună, să nu lase să se vadă ce e în sufletul lui?

Costi Diță: Am trecut de foarte multe ori în viață prin situația asta în care ceea ce mi se întâmplă mie real nu are nicio legătura cu ceea ce fac pe scenă. De exemplu, am trecut prin momente grele și am fost nevoit să mă montez și să ajung pe platourile de filmare unde trebuia să râd, să am energia bună pe care s-o transmit mai departe. E, într-adevăr, complicat. Cu cât e mai grea perioada prin care treci, cu atât e mai dificil. De fapt, greul constă în a nu lăsa să se vadă. Din facultate profesorii ne spuneau că actorul trebuie să aibă o „sacoșă” unde să își pună problemele și să o lase la ușă.

E epuizant să râzi, când îți vine să plângi?

Da, este. Am tot vorbit despre treaba asta și cu Bobo. E epuizant pentru că e nevoie de mult mai multă concentrare, de mult mai multă energie cumva ca să uiți de problema ta și să n-o lași să se vadă. Când ai un spectacol cu public în față e mai bine, pentru că oamenii îți transmit încurajări și energie pozitivă care te încarcă. Dar dacă e filmare, e puțin mai complicat pentru că ești doar tu și camera.

