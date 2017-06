Cosy a lansat cea de-a cincea piesa de pe video albumul Al Șaselea Simt, o colaborare cu Killa Fonic!

Proiectul poarta siglele Al Saselea Simt si RS Media, iar piesa a fost produsa in studioul Seek Music, de catre Lu-K Beats.

”Ai mei” este o piesa cu sound de vara, iar videoclipul a fost filmat intre prieteni!

Regizorul Richard Stan a ales, din nou, sa filmeze la el ”acasa”, in cartierul Berceni.

Prietenii de la Pretty Cool PR au mai multe imagini din timpul filmarilor pe care le puteti vedea aici: http://prprettycool. blogspot.ro/2017/06/cosy-si- killa-fonic-se-intorc-in- cartier.html

Fanii au raspuns invitatiei artistilor si s-au prezentat la filmare intr-un numar foarte mare. Alaturi de ei, au participat si ceilalti membri Satra Benz, si alti artisti romani, prieteni ai celor doi interpreti.”Sunt foarte incantat de colaborarea cu Killa! Piesa are un vibe pozitiv, s-a simtit asta inca din studio, de la inregistrari. Filmarile au decurs natural, a venit multa lume si totul a prins un contur romanesc, autentic si fresh. Bucata asta sper sa fie si pe placul vostru! Pace si iubire!”, declara Cosy.Killa Fonic, membru Șatra Benz – una dintre cele mai in voga trupe din Romania, spune ca a colaborat foarte bine cu Cosy si ca ”a fost unul dintre cele mai naturale shootinguri, fiind intre prieteni. Ideea regizorului de a ne chema fanii, indiferent de varsta, a creat armonie si un vibe de invidiat! In putine cuvinte, a fost dovada de dragoste, unitate si putere.”