Fiecare dintre noi navighează pe Internet și accesează fel de fel de site-uri. De fapt, putem spune că multe dintre lucrurile importante, mai ales când vine vorba de un business, au loc datorită Internetului. Promovare online, o notorietate mai mare și mai multe comenzi.

Daca esti un antreprenor si ai nevoie sa atragi atentia publicului tau tinta, ideal este sa te promovezi. Cum o faci? Cu reclama pe Internet. Insa, daca ai ales sa apelezi la acest truc, ce alegi? Reclama Bing sau Google Ads?

Industria de Digital Marketing este intr-o continua ascensiune si transformare, tocmai de aceea trebuie sa iti cunosti bine consumatorii, pentru a vedea pentru ce fel de reclama PPC optezi. Daca alegi Bing, trebuie neaparat sa stii cat de mare e cota de piata a Bing (MSN) in Romania si cat de ieftine sunt Bing Ads. Pana la urma, in joc sunt banii tai.

In timp ce multi specialisti in publicitate PPC văd cele două platforme ca doi concurenți, ele lucrează de fapt cel mai bine impreuna. Google are, fara indoiala, cea mai mare parte a pietei de cautare, insa publicitatea Bing cu siguranta nu ar trebui să fie uitata. Ba mai mult, atunci cand faci reclama pe Bing, aceasta va fi afisata si pe Yahoo si AOL. Practic, ai sanse ca mai multi oameni sa iti vada anuntul. Insa, revenim la publicul tinta al business-ului tau. Daca acesta nu utilizeaza Bing, atunci nu te astepta la un rezultat favorabil.

Romanii utilizeaza preponderent Google, in defavoarea Bing

Multi romani folosesc Google, astfel ca Bing, in Romania, pare sa fie intr-un con de umbra. Marele avantaj al motorului de cautare Google ramane dominatia totala pe device-urile mobile.

Doar 9% dintre europeni folosesc Bing

Bing, in schimb, este preponderent utilizat in America de Nord, intr-o proportie de 33%. Pentru a face o comparatie, aproximativ 9% dintre europeni il folosesc. Un procent destul de mic, insa dezavantajul este acela ca, pe smartphone-uri, Google nu are rival.

Microsoft inca nu a reusit sa-si impuna produsele si sistemul de operare in lumea smartphone-urilor, astfel ca multe dintre statisticile privind reclamele Bing au in vizor cautarile efectuate pe ecrane mari (desktop/laptop). Acesta este un dezavantaj enorm, mai ales pentru ca populatia lumii petrece foarte mult timp navigand pe Internet, de pe telefonul mobil. Pentru a face o comparatie, Google ocupa locul fruntas, in topul celor mai accesate platforme online, iar Bing se afla pe pozitia 48.

Cota de piata a motorului de cautare Bing (MSN) in Romania este de 4,2%

In ceea ce priveste cota de piata a motorului de cautare Bing (MSN) in Romania, aceasta este de 4,2%. Chiar și asa, pe cautari cu volume mari, un procent de 4,2% nu este de neglijat. Multe dintre aceste accesari vin de pe Internet Explorer.

Insa, sunt cateva aspecte importante, pe care nu trebuie sa le treci cu vederea. Internet Explorer este motorul de cautare implicit pentru orice dispozitiv Windows, astfel incat oamenii care continua sa-l foloseasca;

a) chiar il plac si le este usor sa acceseze Internet Explorer (chiar daca nu are o interfata interesanta, pentru vremurile in care traim).

b) nu stiu cum sa descarce si sa instaleze un browser diferit, cum ar fi Chrome sau Firefox.

Asadar, putem presupune urmatoarele:

Utilizatorii Bing nu se pricep foarte bine la a utiliza un computer

Utilizatorii Bing se pricep mai putin la tehnologie si nu cunosc foarte multe lucruri care au legatura cu mediul online.

In plus, de la aceasta remarca, se desprind urmatoarele concluzii:

Utilizatorii Bing au joburi care nu implica utilizarea unui computer.

Acestia au o varsta de 35+.

Practic, daca te-ai intrebat cine utilizeaza Bing in Romania, mai sus gasesti raspunsul. Insa, dintre Bing si Google, care este mai bun pentru Pay-Per-Click Advertising? Ei bine, daca ai o astfel de intrebare, in primul rand trebuie sa te gandesti la costuri si la tara in care vrei ca reclama sa fie afisata.

Deoarece PPC Bing are mai puțină concurență atunci cand vine vorba de oamenii care liciteaza pentru un cuvant (fraza etc), costurile platformei sunt mai mici. Si, in plus, nu numai ca aceste click-uri sunt mai ieftine, dar reclamele multora ocupa o pozitie mai buna decat reclamele pe care le au pe Google, cu aceleasi cuvinte cheie.

Anunturile Bing au o medie CPC de 7,99 USD, în timp ce reclamele Google au o medie de 20,08 USD. Click-urile mai putin costisitoare sunt, cu siguranta, avantajoase. Numărul de zile pentru care vrei sa ruleze reclama este mai mare, comparativ cu reclamele Google, unde pretul este mai ridicat.

Cuvintele cheie pe Bing sunt cu cel putin 50-60% mai ieftine decat pe Google

Asadar, cuvintele cheie pe Bing sunt cu cel putin 50-60% mai ieftine decat pe Google, în cazul reclamelor platite.

Chiar daca Google este optiunea multora, atunci cand vine vorba de un motor de cautare, la nivel mondial, reclamele Bing ating 63 de milioane de cautari. Acesta este un lucru pe care ar trebui sa il iei in considerare, daca vrei sa faci reclame Bing in Romania.

Un dezavantaj este acela ca Bing nu accepta reclame in limba romana. Asa ca, nu prea este avantajos sa faci reclame Bing in Romania, daca te intereseaza doar publicul tinta din aceasta tara. Insa, daca ai un business si vrei sa te faci cunoscut pe celelalte piete, Bing Ads sunt de luat in considerare.

Bing iti permite sa controlezi datele demografice ale cautarii

De asemenea, in afara de costul scazut, ai si avantajul ca Bing iti permite sa controlezi datele demografice ale cautarii.

Acest tip de directionare demografica este estrem de eficienta pentru marketerii care isi cunosc foarte bine consumatorii.

Insa, exista avantaje si dezavantaje atat pentru Bing Ads, cat si pentru Google Ads. Daca vrei sa iti promovezi afacerea in tara noastra, cu un public roman, este bine sa te gandesti de doua ori daca este bine pentru tine sa apelezi la reclame Bing in Romania.

Notorietatea Bing-ului este mai mica in România, decat în Statele Unite ale Americii, de exemplu, astfel ca trebuie sa stii foarte bine ce urmaresti. Daca doresti sa ai trafic, implicit conversii, recomandat este sa optezi pentru Google Ads.

Insa, daca vrei sa iti promovezi produsele/serviciile/site-ul la nivel mondial, ideal este sa incerci atat reclamele Bing, cat si cele Google. In felul acesta poti face o comparatie si poti vedea care dintre ele iti genereaza mai mult trafic.

Sursa : seomark.ro/