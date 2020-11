La inceputul anului, Rohm GmbH, un producator de sticla acrilica, parea sa treaca printr-o perioada dificila. Cererea din industria auto si constructii fusese mica, lucru care a dus la scaderea preturilor si a fortat compania sa caute solutii rentabile. De aceea, Michael Pack, directorul executiv al companiei Rohm, a dispus reducerea productiei si a programului de lucru al angajatilor in fabricile cele mai afectate.

In martie, insa, s-a observat cresterea brusca a cererii pentru un produs care nu excelase niciodata pana atunci, si anume acrilicele vandute sub marca plexiglas.

Comenzile de plexiglas au inceput sa curga

Comercianii cu amanuntul, birourile, spitalele si companiile de transport public au devenit interesati de panouri protectie plexiglas, Rohm primind numeroase comenzi din partea acestora. Necesitatea de a separa angajatii de public si a crea o bariera pentru tuse si stranut – caile de transmitere a coronavirusului – a favorizat activitatea companiei care a fost nevoita sa creasca productia.

La fel ca mastile si dezinfectantul, panourile de protectie din plexiglas au devenit omniprezente peste noapte, fiind o protectie trasnparenta intre casieri, soferi de autobuz, receptioneri si clienti. Din acel moment, compania Rohm a trecut de la o situatie aproape dezastruoasa, la o crestere fabuloasa.

In prezent, Rohm vinde placi de plexiglas in Europa si SUA, iar cifrele arata ca situatia se va mentine si pe viitor.

Panourile din plexiglas produse de Rohm vor fi folosite si in anii urmatori

Rohm prevede ca barierele transparente folosite in prezent in spatiile publice si birouri din cauza pandemiei, vor fi folosite si in viitor, dupa stabilizarea situatiei. Astfel, se poate spune ca virusul Covid a ajutat la revigorarea si sustinerea unei linii de produse care nu erau pe primul loc.

Cresterea cererii de foi acrilice de protectie antivirusi cunoaste o crestere meteorica si se estimeaza vanzari record si profituri mari pentru anul acesta.

Plexiglasul salveaza compania Rohm

Rohm spune ca vanzarea de placi de plexiglas a compensat in mare masura scaderea cererii din industria auto, unde materialul se folosea pentru faruri si finisaje de bord lucioase. Plexiglasul mai este folosit pe scara larga in aviatie, pentru confectionarea semnelor montate pe pereti sau a geamurilor cu efect de sera.

Cifrele arata ca triplarea cererilor de placi de plexiglas a avut loc in martie si aprilie. Specialistii estimeaza ca pe termen lung industria poate spera la o rata anuala de crestere destul de substantiala, de 15 – 20%, ceea ce este cu mult peste asteptari.

Scurta istorie a plexiglasului

Plexiglasul a fost descoperit la inceputul secolului de Otto Rohm, un chimist german care facea experimente cu acidul acrilic. Pana la sfarsitul anului 1920, compania sa, Rohm & Haas, a inceput fabricarea unei sticle de siguranta transparent. Aceasta era prevazuta cu un strat interior de acrilat si se folosea pentru ferestre in industria auto.

Urmatorul pas a fost turnarea prin injectare pe baza de granule tehnologie care a facilitat o gama larga de aplicatii, de la mobilierul futurist, la pixuri si faruri elaborate pentru masini.

Anul trecut, Rohm s-a lansat in producerea unor noi game de produse, trecand de la compusul acrilic de baza la foi aerospatiale si dezvoltand metode noi de productie.

Rohm nu este singurul producator de materiale de protectie

Rohm nu este singurul producator de materiale rezistente si flexibile, numite profesional polimetilmetacrilat (PMMA). Daca Rohm a facut descoperirea in urma cu aproape un secol, Imperial Chemical Industries Ltd. a inventat Perspex, acesta fiind urmat de Lucite produsa de DuPont Co (detinuta in prezent de Mitsubishi Chemical).

In foile turnate care sunt folosite ca panourile de protectie intra aproximativ doua treimi de PMMA, industria fiind bine situata in 2018 cand materialul era cautat de producatorii de automobile. Cererea in scadere din 2019 a dus compania Rohm la un declin care a fost oprit in mod spectaculos in 2020 de pandemia de coronavirus. Ca urmare a cresterii cererii, Pack a redistribuit lucratorii in acest sector, atat in Germania, cat si in SUA. In prezent, compania Rohm se descurca cu mult mai bine decat s-ar fi putut estima.