Încă 16 decese cauzate de COVID-19 s-au înregistrat la nivel național numărul total ajungând la 498. Este vorba de persoane cu vârste cuprinse între 52 și 90 de ani din București, Galați, Teleorman, Ilfov, Neamț, Botoșani, Timiș. Gorj, Argeș și Caraș-Severin. De mențioant că șase dintre persoanele decedate provin de la Căminul de Bătrâni din Galați.

Deces 483

Femeie, 72 ani, mun. Bucuresti

Data internării: 04.04.2020, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase V. Babeș Bucuresti, sectia ATI

Data recoltării: 27.03.2020

Data confirmării: 27.03.2020

Face parte din focarul de la Clinica de dializă

Data decesului: 20.04.2020

Comorbiditati: boala cardiovasculara, DZ tip II, boala renala cronica – pacienta dializata, cataracta, obezitate

Deces 484

Bărbat, 63 ani, jud. Teleorman

Data internarii: 15.04.2020 –Spital Rosiorii de Vede

Transferat în aceeasi zi la Spitalul Victor Babeș Bucuresti în Sectia de ATI

Data recoltare: 15.04.2020

Data rezultat: 15.04.2020

Data deces: 20.04.2020

Comorbiditati: boala cardiovasculara, DZ tip II

Deces 485

Bărbat, 88 ani, jud. Galati – Cămin de bătrâni

Data debut: 17.04.2020

Data internarii: 17.04.2020 – Spitalul de Boli Infecțioase Galați

Data recoltare: 11.04.2020 – rezultat negativ, apoi recoltat pe 17.04.2020 cu rezultat pozitiv în data de 20.04.2020

Data deces: 21.04.2020

Comorbiditati: boala renala cronică, adenom de prostate, anemie feripriva

Deces 486

Bărbat, 90 ani, jud. Galati Cămin Bătrâni

Data internarii: 11.04.2020 – Spital CFR Galați

Data recoltare: 5.04.2020

Data rezultat: 8.04.2020

Data deces: 21.04.2020

Comorbiditati: afectare cardiaca multipla, dementa

Deces 487

Femeie, 80 ani, jud. Galati Cămin de bătrâni

Data internării: 09-10.04.2020 sectia Medicală II a Spitalului Județean de Urgență Galați

Transferat apoi la Spitalul CFR Galați

Data recoltare: 08.04.2020 si 16.04.2020

Data rezultat: 08.04.2020 si 16.04.2020

Data deces: 21.04.2020

Comorbiditati: Sechele AVC, dementa mixta, boala renala cronica

Deces 488

Barbat, 69 ani, jud. Ilfov

Data internarii: 10.04.2020 – SJU Ilfov – cu Infecție Acută a Căilor Respiratorii Superioare, test rapid Covid negativ, externat la domiciliu cu tratament. Pe 13.04.2020 se interneaza în Spitalul Universitar de Urgență București – intubat, transferat pe 14.04.2020 la Spitalul Colentina in ATI

Data recoltare: 13.04.2020

Data rezultat: 14.04.2020

Data deces: 20.04.2020

Comorbiditati: Sechele AVC, obezitate, HTA, DZ

Deces 489

Bărbat, 52 ani, jud. Neamt

Data internarii: 18.04.2020 – Spital Municipal Roman in ATI

Data recoltare: 19.04.2020

Data rezultat: 19.04.2020

Transferat la Spitalul Județean Piatra Neamț

Data deces: 20.04.2020

Istoric: 08-13.04.2020 a fost internat în Spitalul Orasenesc Tg Neamt pentru afectarea hepatica; in Sectia unde a fost internat a existat un caz pozitiv Covid 19 (posibila expunere)

Comorbiditati: ciroza hepatica virus B, encefalopatie hepatica

Deces 490

Femeie, 84 ani, jud. Neamt

Data internarii: 11.04.2020 – Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț – ATI cu insuficiență respiratorie acută

Istoric de internare 08-23.03.2020 în Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț- Secția medicală pentru boală pulmonară interstițială, cardiopatie ischiemica. În secție a existat un focar Covid-19. Test recoltat în 25.03.2020 cu rezultat negativ; externată în data de 29.03.2020

Data debut: 09.04.2020 – febra, frison, dificultate la respiratie, tuse, frison

Data internare: 11.04.2020

Data recoltare: 11.04.2020

Data rezultat: 14.04.2020

Data deces: 21.04.2020

11-14.04.2020 a fost internată în Secția ATI , apoi fiind stabilă s-a transferat în secția medicală

Pe data de 21.04.2020 –revine pe ATI cu insuficiență respiratorie acută

Comorbiditati: boala cardiovasculara, boala hepatica, dementa

Deces 491

Bărbat, 71 ani, jud. Timiș

Data recoltare: 06.04.2020

Data rezultat: 07.04.2020

Data internare: 06.04.2020 Boli Infecțioase Lugoj, transferat pe 08.04.2020 la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timisoara)

Data deces: 21.04.2020

Comorbiditati: dementa mixta, HTA, atrofie cerebrala, boala Altzheimer, Boala Parkinson

Deces 492

Bărbat, 77 ani, jud. Galati Cămin de Bătrăni

Data internarii: 09.04.2020 Spitalul CFR Galati

Data recoltare: 05.04.2020

Data rezultat: 07.04.2020

Data deces: 10.04.2020

Comorbiditati: HTA, fibrilatie atriala cronica, dementa

Deces 493

Femeie, 78 ani, jud. Galati Cămin de Bătrâni

Data internarii: 13.04.2020 – stare de soc, UPU Galati

Data recoltare: 05.04.2020, rezultat negativ;

Data recoltare 13.04.2020 cu rezultat pozitiv

Data deces: 13.04.2020

Comorbiditati: Sechele AVC, casexie, dementa

Deces 494

Femeie, 86 ani, jud. Galati Cămin de Bătrâni

Data internarii: 04.04.2020 Spitalul BI Galati

Data recoltare: 03.04.2020

Data rezultat: 03.04.2020

Data deces: 14.04.2020

Comorbiditati: insuficienta cardiaca congestiva, boala Alzheimer, dementa

Deces 495

Bărbat, 66 ani. Jud. Gorj

Data internării: 05.04.2020 Spitalul Județean Urgență Târgu Jiu; 06.04.2020 ATI

Data recoltare: 06.04.2020

Data rezultat: 08.04.2020

Data deces: 07.04.2020

Comorbiditati: insuficienta cardiaca congestiva, cardiopatie dilatativa, bloc ram drept, pleurezie stanga, hepatita cronica, BPOC, emfizem pulmonar

Deces 496

Femeie, 74 ani, jud. Arges

Data internare: 19.04.2020 Spitalul Județean de Urgență Pitești

Data recoltare:19.04.2020

Data rezultat: 20.04.2020

Comorbiditati: bronhopneumopatie, astm bronsic dependent de O2, tahicardie sinusala

Deces 497

Bărbat, 72 ani. Jud. Caras Severin

Data debut: 19.04.2020

Data recoltare 19.04.2020

Data rezultat 21.04.2020

Data internare: 19.04.2020 – UPU Resita (febra, frison, tuse, dispnee, modificari stetacustice pulmonare); se transfera pe Sectia de pneumologie cu suspiciunea de bronhopneumonie; Se deterioreaza starea generala SO2 50%, se transfera la ATI Spitalul Județean de Urgență Reșița

Data deces: 20.04.2020

Comorbiditati: BPOC, dublu bypass cardiac, emfisem pulmonar,, antecedente TBC, infundare carotida

Deces 498

Femeie, 78 ani. Județul Botoșani

Data recoltare: 16.04.2020

Data rezultat 17.04.2020

Data internare:16.04.2020 Spitalul Județean de Urgență Mavromati Botoșani

Data deces: 21.04.2020

Comorbiditati: DZ tip II, angina pectorala, BPOC, obezitate