Alte 21 de clase de la școlile din județ au trecut la învățământ online după ce 21 de elevi și 8 cadre didactice au fost depistați cu covid. Elevii infectați cu covid provind de la: 3 elevi de la învățământul primar: Școala Gimnazială Poiana Stampei, Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava, Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava, 6 elevi de la învățământul gimnazial: Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava, Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava, Școala Gimnazială Dorna Arini, Școala Gimnazială ”Bogdan Vodă” Rădăuți, Școala Gimnazială Oniceni și 12 elevi de la învățământul liceal: Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava, Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni, Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava, Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava, Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava, Colegiul Tehnic Rădăuți, Colegiul Național de Informatică ”Spiru Haret” Suceava

Cadrele didactice bolnave provind de la: 2 profesori pentru învățământ preșcolar: Grădinița Specială Fălticeni, GPN Poiana Stampei, 2 profesori pentru învățământ primar: Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava, Școala Gimnazială Nr. 2 Vatra Dornei, un profesor de la învățământul gimnazial: Școala Gimnazială Milișăuți, un profesor de la învățământul liceal: Liceul Tehnologic Special Bivolărie și 2 persoane din cadrul personalului didactic auxiliar și nedidactic: Școala Gimnazială ”T.V. Ștefanelli” Câmpulung Moldovenesc, GPN ”Scufița Roșie” Fălticeni.