Colegiul Național ”Mihai Eminescu” din municipiul Suceava a trecut la scenariul roșu la doar o zi de la debutul noului an școlar. Timp de 14 zile cursurile se vor derula doar online. Și asta după ce au fost confirmate șase cazuri de infectare cu noul coronavirus printre bolnavi aflându-se directorul Colegiului, Renato Tronciu, soția acestuia, profesor de sport și directorul adjunct Gabriela Cazac. Toți sunt internați în Spitalul Județean Suceava având forme de boală ușoare. De asemenea, tot marți s-a luat decizia închiderii pentru două săptămâni și a internatului care funcționează la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”.

