Prefectura Suceava a transmis că în cursul zilei de astăzi, conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, 111 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție iar 3 au câte un caz în evoluție. Astăzi, în județul Suceava sunt 3 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.

Potrivit aceleiași surse, conform datelor centralizate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la nivelul județului se înregistrează un număr de 23.065 de persoane declarate vindecate de Covid.

Numărul total de persoane vaccinate la nivelul județului Suceava este de 89.779, din care 79484 persoane cu rapel.

Din totalul celor 477 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 3 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 10 pacienți sunt în zona tampon și 464 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid).

Din cei 3 pacienți diagnosticați Covid-19, doi prezintă forme medii ale bolii și unul prezintă o formă critică și este internat în unitatea ATI;

Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava dispune, la această dată, de 347 paturi libere, din care 82 pentru pacienți Covid-19,238 în sectorul non-Covid și 27 pentru zona tampon.

La unitatea ATI sunt disponibile 5 paturi pentru pacienți Covid, sunt 32 ventilatoare libere, din care 5 pentru pacienții Covid-19, și 27 pentru pacienții non- Covid.

Totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 la nivelul județului Suceava este de 3 iar numărul persoanelor suspecte de Covid-19 este de 17.

La nivelul județului sunt disponibile 163 locuri libere Covid și 40 locuri pentru zona tampon.

Nr. crt. UAT Cazuri active 11.07.2021

(ultimele 14 zile!!!) Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) 1 Adâncata 0 0,00 2 Arbore 0 0,00 3 Baia 0 0,00 4 Bălăceana 0 0,00 5 Bălcăuți 0 0,00 6 Berchișești 0 0,00 7 Bilca 0 0,00 8 Bogdănești 0 0,00 9 Boroaia 0 0,00 10 Bosanci 0 0,00 11 Botoșana 0 0,00 12 Breaza 0 0,00 13 Brodina 0 0,00 14 Broșteni 0 0,00 15 Bunești 0 0,00 16 Burla 0 0,00 17 Cacica 0 0,00 18 Cajvana 0 0,00 19 Calafindești 0 0,00 20 Capu Câmpului 0 0,00 21 Câmpulung Moldovenesc 0 0,00 22 Ciocănești 0 0,00 23 Ciprian Porumbescu 0 0,00 24 Carlibaba 0 0,00 25 Comanesti 0 0,00 26 Cornu Luncii 0 0,00 27 Cosna 0 0,00 28 Crucea 0 0,00 29 Darmanesti 0 0,00 30 Dolhasca 1 0,00 31 Dolhesti 0 0,00 32 Dorna Arini 0 0,34 33 Dorna Candrenilor 0 0,00 34 Dornesti 0 0,00 35 Dragoiesti 0 0,00 36 Draguseni 0 0,00 37 Dumbraveni 0 0,00 38 Falticeni 0 0,00 39 Fantana Mare 0 0,00 40 Fantanele 0 0,00 41 Forasti 0 0,00 42 Frasin 0 0,00 43 Fratautii Noi 0 0,00 44 Fratautii Vechi 0 0,00 45 Frumosu 0 0,00 46 Fundu Moldovei 0 0,00 47 Galanesti 1 0,32 48 Gramesti 0 0,00 49 Granicesti 0 0,00 50 Gura Humorului 0 0,06 51 Hantesti 0 0,00 52 Hartop 0 0,00 53 Horodnic de Jos 0 0,00 54 Horodnic de Sus 0 0,00 55 Horodniceni 0 0,00 56 Iacobeni 0 0,00 57 Iaslovat 0 0,00 58 Ilisesti 0 0,00 59 Ipotesti 0 0,00 60 Izvoarele Sucevei 0 0,00 61 Liteni 0 0,00 62 Marginea 0 0,00 63 Malini 0 0,00 64 Manastirea Humorului 0 0,00 65 Milisauti 0 0,00 66 Mitocu Dragomirnei 0 0,00 67 Moara 0 0,00 68 Moldova-Sulita 0 0,00 69 Moldovita 0 0,00 70 Musenita 0 0,00 71 Ostra 1 0,29 72 Panaci 0 0,00 73 Paltinoasa 0 0,00 74 Patrauti 0 0,00 75 Partestii de Jos 0 0,00 76 Poiana Stampei 0 0,00 77 Poieni Solca 0 0,00 78 Pojorata 0 0,00 79 Preutesti 0 0,00 80 Putna 0 0,00 81 Radaseni 0 0,00 82 Radauti 0 0,00 83 Rasca 0 0,00 84 Sadova 0 0,00 85 Salcea 0 0,00 86 Satu Mare 0 0,21 87 Siminicea 0 0,34 88 Siret 0 0,00 89 Slatina 0 0,00 90 Solca 0 0,00 91 Straja 0 0,00 92 Stroiesti 0 0,00 93 Stulpicani 0 0,00 94 Suceava 0 0,00 95 Sucevita 0 0,00 96 Șaru Dornei 0 0,00 97 Șcheia 0 0,00 98 Șerbauti 0 0,00 99 Todiresti 0 0,00 100 Udesti 0 0,00 101 Ulma 0 0,00 102 Vadu Moldovei 0 0,00 103 Valea Moldovei 0 0,00 104 Vama 0 0,00 105 Vatra Dornei 0 0,00 106 Vatra Moldovitei 0 0,00 107 Veresti 0 0,00 108 Vicovu de Jos 0 0,00 109 Vicovu de Sus 0 0,00 110 Voitinel 0 0,00 111 Volovat 0 0,00 112 Vulturesti 0 0,00 113 Zamostea 0 0,00 114 Zvoristea 0 0,00 3 0,01