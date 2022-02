La nivelul județului Suceava în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 153 de czuri noi de covid în scădere față de ziua precedentă când au fost 180. Rata de infectare la nivel de județ a ajuns la 6,38 de cazuri la mia de locuitori. La nivel național în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 18.751 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 3.986 mai puțin decât în ziua anterioară. 2.141 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. Evoluția cazurilor noi pozitive din ultimele 7 zile o găsiți în graficul de mai jos.

