În județul Suceava s-au înregistrat 17 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 3 în plus față de raportarea precedentă, după ce au fost făcute 258 de teste. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 23.735, iar al celor declarate vindecate la 22.243. În județul Suceava sunt 341 de cazuri active de COVID-19, cu 15 mai puține față de statistica anterioară. Incidența cumulată a scăzut de la 0,50 la 0,47 la mia de locuitori.

