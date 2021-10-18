Covidul revine în forță în școlile sucevene. În ultimele 24 de ore 34 de clase au trecut la învățământ online după ce 34 de elevi și 19 cadre didactice s-au infectat cu covid.
Cazuri confirmate cu COVID în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Suceava
|Cazuri confirmate cu COVID (18.10.2021)
|Număr
|Observații
|Elevi confirmați cu COVID
|34
|
|COLEGIUL „ANDRONIC MOTRESCU” RADAUTI (2)
|COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” SUCEAVA (3)
|COLEGIUL NATIONAL „PETRU RARES” SUCEAVA (2)
|COLEGIUL NATIONAL „STEFAN CEL MARE” SUCEAVA (2)
|COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BACESCU” FALTICENI (2)
|COLEGIUL TEHNIC „PETRU MUSAT” SUCEAVA (1)
|COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA SUCEAVA (1)
|LICEUL TEORETIC „FILADELFIA” SUCEAVA (2)
|SCOALA GIMNAZIALA „ALEXANDRU IOAN CUZA” FALTICENI (1)
|SCOALA GIMNAZIALA „DIMITRIE PACURARIU” SCHEIA (1)
|SCOALA GIMNAZIALA „GRIGORE GHICA VOIEVOD” SUCEAVA (1)
|SCOALA GIMNAZIALA „HATMANUL SENDREA” DOLHESTII MARI (1)
|SCOALA GIMNAZIALA „ION CREANGA” SUCEAVA (1)
|SCOALA GIMNAZIALA „MIRON COSTIN” SUCEAVA (3)
|SCOALA GIMNAZIALA MITOCU DRAGOMIRNEI (2)
|SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SUCEAVA (1)
|SCOALA GIMNAZIALA NR. 10 SUCEAVA (1)
|SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 SUCEAVA (1)
|SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 SUCEAVA (2)
|SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 VATRA DORNEI (1)
|SCOALA GIMNAZIALA ZAMOSTEA (3)
|Personal angajat confirmat cu COVID
|19
|Didactic – 14
|COLEGIUL TEHNIC „LATCU VODA” SIRET (1)
|COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BACESCU” FALTICENI (1)
|COLEGIUL TEHNIC „PETRU MUSAT” SUCEAVA (1)
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PINOCCHIO” FALTICENI (1)
|LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAI NANU” BROSTENI (1)
|SCOALA GIMNAZIALA „BOGDAN VODA” CAMPULUNG MOLDOVENESC (1)
|SCOALA GIMNAZIALA IPOTESTI (1)
|SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SUCEAVA (1)
|SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 SUCEAVA (1)
|SCOALA GIMNAZIALA NR. 8 SUCEAVA (1)
|SCOALA GIMNAZIALA RASCA (1)
|SCOALA GIMNAZIALA SIMINICEA (1)
|SCOALA GIMNAZIALA ZAMOSTEA (1)
|SCOALA POSTLICEALA SANITARA SUCEAVA (1)
Didactic auxiliar – 3
|CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA „SF. ANDREI” GURA HUMORULUI (1)
|SCOALA GIMNAZIALA „ALEXANDRU IOAN CUZA” FALTICENI (1)
|SCOALA GIMNAZIALA „ION IRIMESCU” FALTICENI (1)
|Nedidactic – 2
COLEGIUL „ANDRONIC MOTRESCU” RADAUTI (1)
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PINOCCHIO” FALTICENI (1)
|Clase / grupe cu activitatea în prezență fizică suspendată (participare online)
|34
|
|COLEGIUL „ANDRONIC MOTRESCU” RADAUTI (2)
|COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” SUCEAVA (3)
|COLEGIUL NATIONAL „PETRU RARES” SUCEAVA (2)
|COLEGIUL NATIONAL „STEFAN CEL MARE” SUCEAVA (2)
|COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BACESCU” FALTICENI (2)
|COLEGIUL TEHNIC „PETRU MUSAT” SUCEAVA (1)
|COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA SUCEAVA (1)
|LICEUL TEORETIC „FILADELFIA” SUCEAVA (2)
|SCOALA GIMNAZIALA „ALEXANDRU IOAN CUZA” FALTICENI (1)
|SCOALA GIMNAZIALA „DIMITRIE PACURARIU” SCHEIA (1)
|SCOALA GIMNAZIALA „GRIGORE GHICA VOIEVOD” SUCEAVA (1)
|SCOALA GIMNAZIALA „HATMANUL SENDREA” DOLHESTII MARI (1)
|SCOALA GIMNAZIALA „ION CREANGA” SUCEAVA (1)
|SCOALA GIMNAZIALA „MIRON COSTIN” SUCEAVA (3)
|SCOALA GIMNAZIALA MITOCU DRAGOMIRNEI (2)
|SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SUCEAVA (1)
|SCOALA GIMNAZIALA NR. 10 SUCEAVA (1)
|SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 SUCEAVA (1)
|SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 SUCEAVA (2)
|SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 VATRA DORNEI (1)
|SCOALA GIMNAZIALA ZAMOSTEA (3)
Notă: Buletinul informativ va fi actualizat în funcție de evoluția cazurilor