Covidul revine în forță în școlile sucevene. În ultimele 24 de ore 34 de clase au trecut la învățământ  online după ce 34 de elevi și 19 cadre didactice s-au infectat cu covid.

Cazuri confirmate cu COVID în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Suceava

Cazuri confirmate cu COVID (18.10.2021) Număr Observații
Elevi confirmați cu COVID

 

 34
COLEGIUL „ANDRONIC MOTRESCU” RADAUTI (2)
COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” SUCEAVA (3)
COLEGIUL NATIONAL „PETRU RARES” SUCEAVA (2)
COLEGIUL NATIONAL „STEFAN CEL MARE” SUCEAVA (2)
COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BACESCU” FALTICENI (2)
COLEGIUL TEHNIC „PETRU MUSAT” SUCEAVA (1)
COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA SUCEAVA (1)
LICEUL TEORETIC „FILADELFIA” SUCEAVA (2)
SCOALA GIMNAZIALA „ALEXANDRU IOAN CUZA” FALTICENI (1)
SCOALA GIMNAZIALA „DIMITRIE PACURARIU” SCHEIA (1)
SCOALA GIMNAZIALA „GRIGORE GHICA VOIEVOD” SUCEAVA (1)
SCOALA GIMNAZIALA „HATMANUL SENDREA” DOLHESTII MARI (1)
SCOALA GIMNAZIALA „ION CREANGA” SUCEAVA (1)
SCOALA GIMNAZIALA „MIRON COSTIN” SUCEAVA (3)
SCOALA GIMNAZIALA MITOCU DRAGOMIRNEI (2)
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SUCEAVA (1)
SCOALA GIMNAZIALA NR. 10 SUCEAVA (1)
SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 SUCEAVA (1)
SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 SUCEAVA (2)
SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 VATRA DORNEI (1)
SCOALA GIMNAZIALA ZAMOSTEA (3)
Personal angajat confirmat cu COVID 19 Didactic – 14

COLEGIUL TEHNIC „LATCU VODA” SIRET (1)
COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BACESCU” FALTICENI (1)
COLEGIUL TEHNIC „PETRU MUSAT” SUCEAVA (1)
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PINOCCHIO” FALTICENI (1)
LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAI NANU” BROSTENI (1)
SCOALA GIMNAZIALA „BOGDAN VODA” CAMPULUNG MOLDOVENESC (1)
SCOALA GIMNAZIALA IPOTESTI (1)
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SUCEAVA (1)
SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 SUCEAVA (1)
SCOALA GIMNAZIALA NR. 8 SUCEAVA (1)
SCOALA GIMNAZIALA RASCA (1)
SCOALA GIMNAZIALA SIMINICEA (1)
SCOALA GIMNAZIALA ZAMOSTEA (1)
SCOALA POSTLICEALA SANITARA SUCEAVA (1)

Didactic auxiliar – 3

CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA „SF. ANDREI” GURA HUMORULUI (1)
SCOALA GIMNAZIALA „ALEXANDRU IOAN CUZA” FALTICENI (1)
SCOALA GIMNAZIALA „ION IRIMESCU” FALTICENI (1)
Nedidactic – 2

COLEGIUL „ANDRONIC MOTRESCU” RADAUTI (1)
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PINOCCHIO” FALTICENI (1)
Clase / grupe cu activitatea în prezență fizică suspendată (participare online)

 

 34
COLEGIUL „ANDRONIC MOTRESCU” RADAUTI (2)
COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” SUCEAVA (3)
COLEGIUL NATIONAL „PETRU RARES” SUCEAVA (2)
COLEGIUL NATIONAL „STEFAN CEL MARE” SUCEAVA (2)
COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BACESCU” FALTICENI (2)
COLEGIUL TEHNIC „PETRU MUSAT” SUCEAVA (1)
COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA SUCEAVA (1)
LICEUL TEORETIC „FILADELFIA” SUCEAVA (2)
SCOALA GIMNAZIALA „ALEXANDRU IOAN CUZA” FALTICENI (1)
SCOALA GIMNAZIALA „DIMITRIE PACURARIU” SCHEIA (1)
SCOALA GIMNAZIALA „GRIGORE GHICA VOIEVOD” SUCEAVA (1)
SCOALA GIMNAZIALA „HATMANUL SENDREA” DOLHESTII MARI (1)
SCOALA GIMNAZIALA „ION CREANGA” SUCEAVA (1)
SCOALA GIMNAZIALA „MIRON COSTIN” SUCEAVA (3)
SCOALA GIMNAZIALA MITOCU DRAGOMIRNEI (2)
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SUCEAVA (1)
SCOALA GIMNAZIALA NR. 10 SUCEAVA (1)
SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 SUCEAVA (1)
SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 SUCEAVA (2)
SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 VATRA DORNEI (1)
SCOALA GIMNAZIALA ZAMOSTEA (3)

Notă: Buletinul informativ va fi actualizat în funcție de evoluția cazurilor

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