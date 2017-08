Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat astăzi ce începând de luni, 21 august a.c., vor începe lucrările de modernizare a drumului european E 85, de la Suceava la Fălticeni. Gheorghe Flutur a precizat că în urma mai multor demersuri pe care le-a făcut în ultima perioadă la Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii au fost alocate fondurile pentru începerea lucrărilor pe această porţiune de drum. Flutur a spus că pentru început lucrările vor începe dinspre Suceava spre Fălticeni, urmând să fie turnat un strat de asfalt nou până în localitatea Cumpărătura. În acelaşi timp, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava a afirmat că tot în această perioadă vor începe lucrările şi pe drumul de la Vicovu de Jos – Marginea – Solca – Cacica – Păltinoasa. El a declarat că pe mai multe porţiuni de pe acest drum va fi turnat un covor asfaltic nou. Nu în ultimul rând, Gheorghe Flutur a spus că a făcut demersuri la CNAIR şi pentru începerea lucrărilor de modernizare a drumului de la Gălăneşti spre Rădăuţi.

