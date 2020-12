Crama The Iconic Estate, parte a Alexandrion Group, aduce farmec sezonului rece, venind în prag de sărbători în întâmpinarea consumatorului cu campania ”Bucură-te de o experiență altfel cu fiecare strop de vin!”, care oferă premii captivante, pentru savurarea unor altfel de experiențe, premiul cel mare fiind salariul pe un an de zile.

The Iconic Estate își invită din nou consumatorii să își surprindă simțurile prin calitatea, gustul și echilibrul perfect dintre nuanțele și notele vinurilor The Iconic Estate, răsplătind cu fiecare ocazie de consum trăită posibilitatea de a intra în posesia unor premii atrăgătoare, care răspund dorințelor actuale.

Marele premiu, salariul aferent unei perioade de un an, aduce confortul dorit care încurajează trăirea unor experiențe de neuitat. În fiecare săptămână, participanții la campanie au ocazia să afle povestea și să deguste cel mai vechi vin spumant din România, Rhein Extra, apreciat și de Casa Regală a României, câștigând un sejur la Pensiunea & Pivnițele Rhein Azuga, care face parte din Alexandrion Group. Premiul oferit zilnic în perioada campaniei prin acordarea de vinuri Byzantium îi provoacă pe câștigători să descopere noua identitate vizuală a gamei Byzantium pentru a se delecta cu aromele distincte al acestor vinuri elegante si complexe.

,,Crama The Iconic Estate oferă un portofoliu bogat de vinuri de înaltă calitate, obținute în podgoriile din Dealu Mare, din cele mai îndrăgite soiuri autohtone, precum și din cele mai renumite soiuri internaționale de struguri. An de an, vinurile noastre, create cu mare pasiune, sunt apreciate la numeroase concursuri de vinuri, internaționale și locale, fiind primul producător de vin românesc premiat cu marea medalie de aur la <<Concours Mondial de Bruxelles>>. The Iconic Estate deține și Pivnițele Rhein & Cie 1892, din Azuga, considerată cea mai veche locație din țară unde se produce fără întrerupere vinul spumant Rhein Extra după metoda tradițională.

Campania la nivel național ”Bucură-te de o experiență altfel cu fiecare strop de vin!” oferă consumatorul nostru oportunitatea savurăririi vinurilor The Iconic Estate, creând o nouă ocazie de interacțiune cu brandul, care se va concretiza cu siguranță într-o experienta memorabila. Premiile atractive, parte a campaniei noastra, vor contribui, de asemenea, la bucuria momentelor alături de cei dragi.’’ a declarat Marinela Popescu, director de marketing al Alexandrion Group.

Cum poți câștiga premiile campaniei ”Bucură-te de o experiență altfel cu fiecare strop de vin!”

În perioada 01.12.2020-31.01.2021 cumpără orice produs participant The Iconic Estate (Rhein Extra, Millennium, Hyperion, Rhea, Theia, Kronos, Neptunus, Colina Piatra Alba, Byzantium, Floare de Luna, Floarea Soarelui, Prahova Valley, La Umbra, La Crama) din orice magazin fizic sau online de pe teritoriul României, trimite prin SMS data și numărul bonului fiscal/facturii fiscale la numărul 3718 sau înscrie-te pe website-ul www.castigacuTheIconicEstate.ro și pot câștiga prin tragere la sorți unul dintre premiile campaniei:

Marele Premiu: Salariul pentru un an de zile ;

; Premii săptămânale – sejururi la Pensiunea & Pivnițele Rhein Cie Azuga;

Premii zilnice – cutii cu 6 sticle de vin Byzantium.

Afla mai multe detalii despre campanie accesând: https://castigacutheiconicestate.ro/#mecanism.

Vinurile The Iconic Estate sunt disponibile ȋn marile lanţuri de magazine, magazinele de proximitate, locaţiile HoReCa, online shop-urile partenerilor Alexandrion Group şi pe www.iconicdrinks.shop.ro parte a Alexandrion Group.