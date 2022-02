Vinexpo Paris 2022, în cadrul standului Concours Mondial de Bruxelles. The Iconic Estate este singurul producător român invitat de organizatorii prestigioasei competiții să își expună vinurile în standul său. Invitația onorează performanţele extraordinare ale vinurilor The Iconic Estate la ediția din 2021 a Concours Mondial de Bruxelles, unde Hyperion Exclusive Fetească Neagră 2016 şi Neptunus Shiraz 2016 au cucerit Marea Medalie de Aur, cea mai înaltă distincție a competiției. The Iconic Estate va expune vinuri din gamele Hyperion, Colecția Mitologică, Rhein Extra, Colina Piatra Albă, Byzantium, Prahova Valley și La Umbra, la Wine Paris & Vinexpo Paris 2022.

“Este o onoare și o bucurie să participăm la Wine Paris 2022 în cadrul standului Concours Mondial de Bruxelles. Invitația lansată de organizatorii competiției este un semn de încredere și reconfirmare a calității superioare a vinurilor din portofoliul The Iconic Estate, premiate la mai multe ediții ale competiției. The Iconic Estate este și primul producător de vinuri din România care a obținut Marea Medalie de Aur la Concours Mondial de Bruxelles 2002, cu vinul Prahova Valley Special Reserve Pinot Noir 1999. Apreciem oportunitatea de a expune produsele noastre într-unul dintre cele mai vizibile și vizitate standuri ale expoziției, oportunitate care ne va permite să ne conectam mai ușor cu toți cei care doresc să descopere aceste vinuri, create cu pasiune și dedicare de către oenologul Lorena Deaconu Stoian, în regiunea Dealu Mare” a spus Corneliu Vîlsan, Chief Marketing Officer, Alexandrion Group.

O parte dintre vinurile pe care Crama The Iconic Estate le va prezenta la Wine Paris & Vinexpo Paris 2022 au fost premiate la Concours Mondial de Bruxelles 2021: Hyperion Exclusive Fetească Neagră 2016 (Marea Medalie de Aur și trofeul “Revelația României”), Neptunus Shiraz 2018 (Marea Medalie de Aur), Hyperion Cabernet Sauvignon 2016 (Medalie de Aur), Prahova Valley Fetească Regală 2020 (Medalie de Aur), Rhein Extra Rosé Brut (Medalie de Argint), Byzantium Rosso 2019 (Medalie de Argint) și Prahova Valley Fetească Neagră 2019 (Medalie de argint).

Expoziția Wine Paris & Vinexpo Paris 2022 este, pentru Crama The Iconic Estate, și un prilej de a le oferi vizitatorilor o experiență senzoriala inedită: o seară specială în care oaspeții vor savura vinuri premium din colecțiile Hyperion Exclusive și Rhein Extra, create de oenologul Lorena Deaconu Stoian, în asociere cu preparate culinare rafinate pregătite de Chef Ecaterina Paraschiv. Degustarea va avea loc pe 15 februarie la Restaurantul Ibrik Kitchen din Paris și va fi coordonată de sommelierul Julia Scavo DipWSET, Brand Ambassador Rhein Extra și Hyperion.

Wine Paris & Vinexpo Paris 2022 este o expoziție internațională dedicată vinurilor și băuturilor spirtoase, care a luat naștere în 2020 prin fuziunea dintre Wine Paris, creat în 2019, și Vinexpo Paris, un eveniment de notorietate în industrie, care a debutat în 1981. Expoziția se va desfășura în perioada 14-16 februarie, la Paris, și va reuni distribuitori și factori de decizie din întreaga lume. La ediția din 2020 au participat 2.800 de expozanți din peste 20 de ţări și 60 de regiuni viticole.

Peste 60% din vinurile The Iconic Estate sunt exportate ȋn peste 40 de ţări din ȋntreaga lume. Mai multe informaţii despre aceste vinuri sunt disponibile pe www.theiconicestate.com.