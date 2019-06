Au vrut să îşi schimbe viaţa în totalitate! CRBL, soţia şi fiica lor s-au mutat din România în urmă cu ceva vreme, în secret, şi au încercat să ia viaţa de la zero peste hotare. După ce a acceptat experiența „Asia Express” însă, soția artistului a decis că ar fi mai bine dacă s-ar muta înapoi în țară, potrivit click.ro.

„Un an de zile am stat în Spania ca să testăm ce înseamnă pentru Alessia un alt mediu. I-am schimbat şcoala. Nu a ştiut nimeni. Când am plecat în India, eu am plecat din Spania. Cât am stat, ea a reuşit să mute totul în România, înapoi”, a spus CRBL la „Răi da’ buni”, conform sursei citate.

