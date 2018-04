Aventura Claudiei Pavel la Exatlon s-a încheiat, dar bârfele despre o posibilă idilă între ea şi Cătălin Cazacu, rămas însă în concurs cu mari emoţii, după eliminarea de mircuri, continuă să facă deliciul fanilor celor doi. Artista a mărturisit că nu avea cum să se întâmple ceva între ea şi motociclist atâta timp cât ea nu se simţea atrăgătoare. Solista a avut mult de suferit din cauza unei alergii la ţânţari care a umplut-o de bube, notează click.ro.

La aproape trei luni de când a ieşit din concurs, Cream a făcut noi declaraţii în care a explicat care este adevărata ei relaţie cu motociclistul. „A trecut mult timp de când am ieșit din concurs și acum pot să vorbesc mult mai detașat. Dacă voi mai merge la un concurs așa, gen reality-show, eu o să fiu o sălbatică. O să stau în banca mea și atât. Se interpretează o strângere de mâna și dacă iei pe cineva în brațe. Cătălin mi-a fost drag și ne înțelegeam foarte bine și nimic mai mult. Glumesc, o să fiu că și până acum. Noi am fost o echipa minunată. Plus că ne jucăm și râdeam mult, inclusiv la acele joculețe cu dansul cu mine și Cătălin și Giani. Nu avea cum să se întâmple ceva sexy acolo. Miroseam foarte urat. Eram albă, plină de bube mov, nespălată, va dați seama ce sexy și atrăgătoare eram eu. Nu mă uităm în oglindă. Singură mea oglinga erau ochii celuilalt. Nu se pune problema de ceva mai mult în acest concurs. Da, îmi doresc că Giani sau Cătălin să câștige Exatlon”, a spus Claudia Pavel, într-un interviu recent pentru www.kfetele.ro, potrivit sursei citate.

