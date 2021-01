Creative Night Talks, proiectul online initiat de Revista Atelierul, ce consta dintr-o serie de conferinte online recurentededicate industriilor creative din Romania, continua pe 21 ianuarie cu o editie inspirata de cultura romaneasca. De la ora 18:00, pe site, pe pagina de Facebooksi pe canalul de Youtubeal Revistei Atelierul se vor putea vedea doua paneluri cu 8 speakeri care vor discuta interpretarea si reinterpretarea traditiilor si surselor de inspiratie si despre aplicatiile lor in arta si arhitectura contemporana, dar si in industriile creative.

Cum s-au adaptat creativii si antreprenorii culturali la schimbarile din ultimul an

Conferintele Creative Night Talks au avut ca punct de plecare comunitatea creativa coagulatain jurul Revistei Atelierul dar si cele ale altor profesionisti in domeniu si si-au propus sa ofere un context atat pentru abordari inedite dar si pentru noi colaborari in cadrul industriilor creative. Cum aceste nise au fost profund afectate de efectele pandemiei, conferinteleau deschis subiecte multidisciplinare si transdisciplinare, ce au fost abordate de speakeri cu experientasi au avut in centru modul in care fiecare antreprenor s-a adaptat la schimbarile din ultimele luni si cum si-a regandit afacerea creativa.

Pe parcursul celor 16 evenimente online, au povestit despre provocarile lui 2020 si despre solutiile gasite arhitecti, designeri de obiect, ilustratori, reprezentanti ai targurilor de profil si ai studiourilor de creatie. Invitatii Creative Night Talks au dat sfaturi si au impartasit din experientaintr-un context ce a dat nastere unui ghid digital de bune practici, menit saghideze antreprenorii in repozitionarea sau reinventarea business-urilor creative.

Traditia si aplicatiile ei in arta contemporana

Gandita ca un jurnal vizual, editia Creative Night Talks de pe 21 ianuarie, dedicata Culturii Nationale, este structuratain doua paneluriin care cei 8 speakeri vor povesti despre aplicatii ale surselor de inspiratie traditionale romanesti in arta si arhitectura contemporana, dar si despre exemple de bune practici din industriile creative.

Astfel, intre 18:00 – 20:00, in prima parte a conferintei, dedicata artei si arhitecturii, cei interesati ii vor putea urmari pe Prof. univ. dr. Augustin Ioan, de la Universitatea de Arhitecturasi Urbanism “Ion Mincu”, dr. Daniel Costache, manager al Muzeului Judetean din Buzau, Sandra Ecobescu, membru fondator si presedinte al Fundatiei Calea Victoriei, Daniel Loagar si Andrei Cornea, fondatori ai Asociatiei Wood Be Nice si ai proiectului interdisciplinar NeoNlitic.

De la 20:00, trupa GRAIU (Alina Ciolca – voce, Sergiu Popa – chitara electrica& slide, bass si Adrian Chepa – percutii, bass, dramba) vor reinterpreta organic si electric muzici traditionale in graiuri din Bucovina, Maramures, Bihor, Vlasca, Macedonia, Albania, Istria, Meglen, Pind, Tessalia, intr-o fuziune conceptualasi sonora cu muzica traditionalain graiul afro-american care ii sta la radacini blues-ului.

Iar de la 21:00, despre proiecte de inspiratie traditionalasi aplicatii in industrii creative impartasesc Dana Georgescu, co-fondatoare a Ansamblului Moara de hartie – Satul Mestesugurilor din Comana, Alina Zara Prunean, initiatoarea proiectului Mandra Chic, dezvoltatain cadrul Muzeului de Panze si Povesti din Mandra, Tara Fagarasului, David Sandu, fondatorul Scolii de Bijuterie Contemporana Assamblage si artista Madalina Paval, initiatoarea proiectului Oamenii se fac dor.

Conferinta Creative Night Talks este moderata de Mihaela Ion, manager cultural cu o experienta de peste 15 ani in domeniul industriilor creative si culturale internationale, cofondatoare a Revistei Atelierul doctor in istoria artei si curator independent.

