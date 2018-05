Aflat la a opta ediție, simpozionul CREATIVITATE ÎN EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ, organizat de Colegiul Tehnic C.F. “Unirea”, cuprinde, în acest an, cinci secțiuni: “Creative Business” – concurs național de antreprenoriat, format incubator de afaceri,

“Creații științifice și tehnice cu aplicabilitate în contextual actual” – destinat elevilor pasionați de inovare tehnică, “Minți dezghețate” – concurs interdisciplinar (matematică, chimie, fizică, biologie) pe echipe, destinat elevilor de gimnaziu, “Design Your Computer” – concurs de grafică digitală și ultima secțiune “Aspecte metodice ale formării competențelor elevilor” – sesiune de prezentări bune practici didactice, rezervată cadrelor didactice.

Sâmbătă, 19 mai 2018, se desfășoară primele două secțiuni de concurs “Minți dezghețate” și “Creative Business”.

Competiția interdisciplinară “Minți dezhețate”, aflată în acest an la a 13-a ediție, se va desfășura între 28 de echipaje a 5 elevi fiecare, provenind din cele 12 școli înscrise: Colegiul Național ”Mihail Sadoveanu” Pașcani, Școala Gimnazială “Iordachi Cantacuzino” Pașcani, Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga”, Pașcani, Școala Gimnazială Topile, Școala Gimnazială Todirești, Liceul Tehnologic Mihai Busuioc, Pașcani, Școala Gimnaziaă Moțca, Școala Gimnazială Mircești, Școala Gimnazială Iugani, Școala Gimnazială Miroslovești, Școala Gimnazială Soci, Liceul Teoretic “Miron Costin”, Pascani. După proba scrisă a concursului, până la premiere, organizatorii au pregătit participanților momente artistice, competiții sportive, concurs de desene cu creta pe asfalt, gustări și alte surprize. Zece dintre echipaje sunt formate din elevi din clasele a V-a și a VI-a, iar restul de 17 sunt alcătuite din elevi de clasele a VII-a și a VIII-a. Concursul va avea loc în intervalul orar 10:00 – 11:30, iar subiectele vor cuprinde întrebări, probleme și exerciții din toate cele patru discipline menționate. Scopul concursului îl reprezintă trezirea interesului pentru discipline STEM (științe, matematică) al elevilor care nu au neapărat o afinitate deosebită pentru această arie de discipline.

Al doilea concurs organizat la Colegiul Unirea, sâmbătă 19 mai 2018, incepand cu ora 10, este ”Creative Business”, rezervat liceenilor cu spirit antreprenorial din țară. Echipe de 3-4 elevi își vor prezenta ideile de afaceri unui juriu format din oameni de afaceri și bancheri. Fiecare plan de afacere prezentat primește din partea membrilor juriului feedback imediat, recomandări și consultanță privind dezvoltarea unei idei de afaceri. Tinerii înscriși în concurs participă la patru secțiuni: Idei de afaceri creative, Printuri de promovare, Spot publicitar, Site web companie. Școlile participante la concurs sunt: Centrul De Excelență în Economie si Finanțe, Chișinău, Colegiul Agricol Dr. C. Angelescu Buzău, Colegiul Economic „Octav Onicescu” Botoșani, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Bucuresti, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galati, Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Târgu Jiu, Colegiul Economic ”Costin C. Kirițescu” Bucuresti, Colegiul Economic Ion Ghica Targoviste, Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea, Colegiul Economic Virgil Madgearu Targu Jiu, Colegiul Național Petru Rareș Beclean, Colegiul National Theodor Costescu – Drobeta Turnu Severin, Colegiul Tehnic „Gheorghe Bals„ Adjud, Colegiul Tehnic “Lorin Salagean” Drobeta Turnu Severin, Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Iași, Colegiul Tehnic De Comunicatii „Augustin Maior”, Cluj Napoca, Colegiul Vasile Lovinescu Falticeni, Colegiului Național “Petru Rareș” Beclean, Liceul Tehnologic ”Dimitrie Filipescu”, Buzau, Liceul Tehnologic De Marină Galați, Liceul Tehnologic Economic Virgil Madgearu Iasi, Liceul Teoretic „Ion Neculce” Tg. Frumos, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași, Scoala Superioara Comerciala”Nicolae Kretzulescu” Bucuresti.

Pentru câștigătorii de la fiecare secțiune sunt pregătite trofee și premii în bani. Sponsorul competiției este BRD – Groupe Societe Generale, partener în acest proiect în ultimii ani. Coordonatorii celor două concursuri sunt profesorii: Acatrinei Luminița, Costea Iuliana, Ciopraga Corina și Orășanu Daniela.