Creatorii unor hituri uimitoare precum „Time won’t wait for us”, „Tell it to my heart” și a remixului „Don’t be so shy” de la Imany te invită la R:EVOL:UTION Festival. Filatov & Karas sunt duoul electronic și pop ale căror videouri numără peste 120 de milioane de vizualizări.

Filatov & Karas te invită la R:EVOL:UTION Festival

După zece ani de turneuri solo continue, Alex Karas și Dimitri Filatov au decis să-și unească forțele în 2012. Acum sunt semnați de către case de discuri prestigioase, precum Ultra Music și Warner Music Rusia și sunt, fără dubiu, ași la nivel mondial.

Ei s-au propulsat printre numele mari ale muzicii electronice, bubuind atât festivaluri mari, precum Tomorrowland, WKND festival sau Tinderbox.

În 2015, remixul de la „The Good, The Bad and The Crazy” de la Imany a ajuns pe primul loc în iTunes Chart și a primit platină în țara lor natală.

Remixul de la „Don’t Be So Shy” a ajuns tot la rang de platină și a fost distribuit pe undele radio internaționale. În septembrie, a ajuns în Top 50 Shazam Worldwide.

Cu asemenea hituri, putem să ne așteptăm la nici mai puțin de-o petrecere de închidere extraordinară la Music Guru, scena noastră principală

Filatov & Karas vor pune muzică la R:EVOL:UTION Festival, care va avea loc între 31 mai și 2 iunie la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara, alături de Gogol Bordello, Dub FX, Wilkinson, Mortiis, 1000mods, Nicole Moudaber, Raresh, Barac b2b Gescu și mulți alții. Bilete pe trei zile sunt disponibile la 169 de lei sau la 189 de lei cu camping inclus.

Acestea pot fi găsite pe eventim.ro și iabilet.ro.