Un credincios sucevean dezamăgit de prietenii care încearcă să-l împiedice să meargă la biserică cere ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic.

”Care ar fi cea mai corectă atitudine atunci când prietenii noștri sau cunoștințe încearcă să ne tragă în jos de la credință (creștini ortodocși sau nu) spunându-ne că degeaba mergi la Biserică sau la conferințe dacă tu nu începi să accepți unele opinii chiar dacă ele îți încalcă principiile religioase sau de a lua lucruri în serios. Sau replici: „Dacă vrei să ai viață, nu te duci la biserică”. Cum ar trebui să ne raportăm la astfel de persoane?”, a întrebat mireanul.

”O apoftegmă spune: „Rudele ți le dă Dumnezeu, prietenii ți-i alegi tu”. Dacă nu vă regăsiți într-o relație de prietenie, puteți renunța la ea. Mult succes în a vă alege prietenii!”, a răspuns înaltul prelat.