Mai mulți credincioși din zona Fălticeni i-au scris arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, căruia i-au transmis că sunt nemulțumiți de modul în care s-au acordat distincțiile în Protopoiatul Fălticeni. Ei au dat exemplul unui preot care mu merita înalta onoare pentru că ”Nu stă în parohie, nu a dat copiii la școală în sat, a făcut nuntă cu fiică-sa sâmbăta”.

”La toate conferințele preoțești s-au dat distincții, în toate protopopiatele, ok. Am rămas uimit de distincțiile oferite la Protopopiatul Fălticeni unor oameni care nu știu dacă le merită. Unul fiind preotul ….. care nu știu ce merite deosebite are? Nu stă în parohie, nu a dat copiii la școală în sat, a făcut nuntă cu fiică-sa sâmbăta… Al doilea, preotul ……. cu facultăți ……, care ……, am fost colegi, știu ce vorbesc, dar cine știe ce merite are? Am înțeles că este un bun ……….

După părerea multora, un merit deosebit îl avea Pr. Loghinoaia Gheorghe care ar fi trebuit premiat, dar a fost mazilit de …….., un om foarte …….. Cred că numai Dumnezeu va face dreptate pentru că în rândul preoților cu funcții este …….

Am fi curioși, ce merite au cei enumerați și pe ce criterii a fost numit în funcție ……?? Probabil deschide ușile cu sacoșele. Predicator nu este, cântăreț nu, doxa de carte nu…., ba din contră…”, au scris oamenii.

”Doamne, ajută!

1. Vă rugăm să-i adresați aceste întrebări părintelui protopop. El este cel mai în măsură să vă spună motivele pentru care i-a propus.

2. Părintele Loghinoaia nu cunosc să fi fost mazilit; ci, dimpotrivă, sfinția sa este directorul adjunct al acelui așezământ, ctitorit integral, desigur, cu implicarea multor donatori, de sfinția sa.

3. Cât despre sacoșe, consider că în Arhiepiscopia aceasta este un capitol de mult apus. Dar, dacă aveți cunoștință că încă se mai practică acest lucru, și eu nu știu, vă rog să mi-l faceți cunoscut.

Până atunci, vă doresc multă liniște!”, a răspuns ierarhul.