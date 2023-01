Mai mulți credincioși suceveni cer Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților înființarea la Suceava a unui centru pentru oamenii străzii. ”Există în plan crearea unui centru și pentru oamenii străzii, în special în zona Burdujeni-Ițcani, unde se adună mulți oameni rămași pe drumuri? Mai nou, gara se închide noaptea între orele 00.00 – 04.00, special pentru a scăpa de oamenii străzii, iar aceștia dorm pe unde apucă. Nu pot fi toți duși la „Sfânta Vineri”, unde spațiul este destul de limitat, plus că este la distanță mare de unde primesc și ei un bănuț de la trecători. Nu mai zic că în mijloacele de transport , cu care ar putea ajunge la „Sfânta Vineri”, sunt dați afară datorită condiției de „boschetar”, așa cum repede sunt catalogați (am asistat la astfel de situații în trecut). O cană de ceai, un pachet de biscuiți li se mai oferă, dar cel mai greu este cu locul de cazare pe timpul nopții, în cartierele menționate mai sus”, au transmis credincioșii Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

”Sub podul Sucevei este o clădire dată în folosință de către SC Primagra SRL, unde sectorul social al Arhiepiscopiei are în evidență, zilnic, aproximativ 20 persoane (oameni ai străzii). Tot sub pod se oferă ajutor material lunar pentru diverse cazuri sociale similare, masă caldă, igienizare persoane, birou intervenții îngrijire la domiciliu etc. Cam atât până în prezent”, a răspuns IPS Calinic.