Credincioșii dintr-un sat sucevean au reclamat la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților că noul paroh are niște ”obiceiuri neobișnuite”.

„Mă numesc … și fac parte din … și am niște lucruri neclare în privința actualului preot paroh, …. De când a venit în parohia noastră, a venit cu niște obiceiuri foarte neobișnuite. La praznicul de pomenire de 40 de zile cere așa: tocător, cuțit, prescură, și apaus, să fie cumpărate de la sfinția sa, și dacă se face după împlinirea a 40 de zile, cere o alta slujbă și Panahida făcută sub nu știu ce motive. Aici în sat la mine a decedat un creștin, dar a murit fără lumânare și s-a cerut familiei … de lei pentru a-i face nu știu ce sfinte slujbe, să nu se ducă în iad și să nu îi bântuie pe cei rămași în urma (familia în cauză). L-am avut paroh pe părintele … de ani, am fost binecuvântați de Bunul Dumnezeu cu asemenea lucruri. Următoarea întrebare este. Din câte știu eu, dacă sunt în sat 40 de familii, se face parohie și vom avea paroh. Este posibil să vina un preot și la noi, să îi înțeleagă pe bătrânii satului, să țină un cuvânt la sfârșit de slujbă așa cum trebuie, ….. Mulțumesc și iertați îndrăzneala”, a scrs un enoriaș în numele mai multor credincioși.

”Situația este rezolvată. La … s-a înființat parohie, iar de la 01.03.2022 va veni tânărul …, care a fost hirotonit preot și care a încheiat și perioada de practică liturgică”, le-a transmis IPS Calinic.