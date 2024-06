Credincioșii veniți la hramul Sucevei sunt nemulțumiți de lipsa băncilor la Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou. ”Pe 24 iunie este hram la Suceava și când am vizitat Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou” pe data de 16 iunie am realizat că nu sunt locuri de stat jos, doar câteva bănci așezate. Nu o spun în nume de rău, dar ar trebui amenajate niște scaune/bănci unde să stea oamenii”, i-au scris oamenii arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic.

”Ne pare rău pentru disconfortul cauzat de lipsa băncilor, dar mănăstirea Sfântul Ioan este în plin proces de restaurare”, a răspuns IPS Calinic.