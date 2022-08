Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, va semna joi, 1 septembrie, la Palatul Victoria contractul de finanțare pentru construirea unei creșe cu 110 locuri pe strada Mircea Hrișcă. Este vorba de o investiție de aproape 3 milioane de euro care se va realiza prin PNRR. ” Suceava se află printre primele orașe care semnează contracte de finanțare pentru creșe. Este o creșă modernă mare cu 110 locuri, o creșă verde. Este un proiect reușit și îl felicit pe domnul ministru Cseke Attila că a fost perseverent și a acceptat să se facă aceste creșe. Ele au fost pornite pe Ministerul Dezvoltării și acum sunt transferate la finanțare pe PNRR”, a spus Lungu.

