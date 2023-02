Creșa mare din Burdujeni, de pe strada Mircea Hrișcă, va fi finalizată până la începutul lunii septembrie 2023, a anunțat astăzi primarul municipiului Suceava, Ion Lungu. El a menționat că datorită diferenței de nivel este necesară construirea unui zid de sprijin de circa 100 de metri. „Am avut discuții la sediul municipalității cu reprezentanți ai constructorului și cu proiectantul de la Obiectivul de investiții <Construire Creșă Mare, strada Mircea Hrișcă, din Orașul Suceava>. Este vorba de creșa pe care vrem să o construim în Burdujeni în Cartierul Tinereții. Datorită diferenței de nivel trebuie să realizăm un zid de sprijin, care va finanțat parțial de către primărie. Vom lucra în paralel la zidul de sprijin și la construcția creșei. Am demarat procedura pe banii primăriei dar sperăm să putem recupera o parte din ei de la CNI. Deja am contactat o societate de proiectare din Suceava care să lucreze la proiectul acestui zid de sprijin. Lucrăm contracronometru pentru că ne propunem să finalizăm această creșă până la începutul lunii septembrie”, a declarat Lungu.

, 10.0 out of 10 based on 2 ratings