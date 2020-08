Prefectura Suceava a comunicat astăzi că, la nivelul județului, sunt în evoluție 366 de cazuri de infecție COVID-19, cu opt în plus față de raportarea anterioară. Numărul localităților unde nu se înregistrează nici un caz de coronavirus a scăzut de la 39 la 36, dintr-un total de 114. 31 de localități au câte un caz în evoluție, 23 au sub cinci, 15 au sub 10, iar în 9 localități există peste 10 cazuri de infecție cu COVID-19 în evoluție. Astăzi dimineață, în Spitalul de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava erau internați 579 de pacienți, dintre care 187 COVID-19, 93 în zona tampon și 299 cu alte afecțiuni. În Spitalul din Rădăuți se aflau 67 de pacienți diagnosticați cu noul coronavirus și 4 persoane suspecte de COVID-19. Potrivit celui mai recent bilanț al Grupului de Comunicare Strategică, de la începutul pandemiei și până acum, pe teritoriul județului nostru s-au înregistrat 5.024 de cazuri de COVID-19, dintre care 28 de la raportarea precedentă. Din totalul cazurilor, 4.128 au fost declarate vindecate.