Prefectura Suceava a transmis că astăzi, la nivelul județului, sînt în evoluție 1.556 de cazuri de infecție COVID-19, cu 68 mai multe decît la raportarea anterioară. Au rămas 10 localități, dintr-un total de 114, fără nici un caz de coronavirus. Alte 10 localități au cîte un caz în evoluție, 38 au sub cinci, 25 au sub 10, iar în 31 de localități există peste 10 cazuri active. La nivelul județului Suceava, incidența cumulată a cazurilor de coronavirus a crescut de la 1,78 la 1,9 la mia de locuitori. În municipiul Suceava, aflat în scenariul roșu, rata de infectare s-a majorat de la 3,09 la 3,31.

