Grupul de Comunicare Strategică a transmis că în ultimele 24 de ore, în județul Suceava s-a înregistrat o creșterea a numărului de cazuri noi de Covid. Dacă luni au fost anunțate 41 de noi îmbolnăviri cu Sars-Cov-2, la raportarea de marți sunt 98 de cazuri de coronavirus. Numărul total al îmbolnăvirilor din județul Suceava a ajuns la 19.655.

Până astăzi, 9 februarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 749.434 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 695.398 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.797 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența înregistrată la 14 zile 1. Alba 14359 71 1,95 2. Arad 16083 49 1,01 3. Argeș 20510 15 0,6 4. Bacău 19107 55 0,91 5. Bihor 20437 46 0,94 6. Bistrița-Năsăud 8405 23 0,87 7. Botoșani 10217 53 1,3 8. Brașov 29661 119 2,13 9. Brăila 9462 20 0,68 10. Buzău 9141 11 0,52 11. Caraș-Severin 7902 33 1,11 12. Călărași 7304 13 0,85 13. Cluj 36941 451 2,51 14. Constanța 30571 93 1,35 15. Covasna 5670 13 0,71 16. Dâmbovița 16905 47 0,97 17. Dolj 17961 25 1,17 18. Galați 19326 66 1,1 19. Giurgiu 7424 8 0,68 20. Gorj 6059 37 1,16 21. Harghita 5931 13 0,55 22. Hunedoara 14183 71 1,63 23. Ialomița 7855 36 0,98 24. Iași 32019 76 0,96 25. Ilfov 29342 93 2,14 26. Maramureș 14664 76 2,97 27. Mehedinți 5725 24 0,79 28. Mureș 17131 19 1,07 29. Neamț 13135 42 1,2 30. Olt 10804 24 0,67 31. Prahova 26465 50 0,81 32. Satu Mare 8858 75 1,72 33. Sălaj 7411 22 1,18 34. Sibiu 18896 52 1,09 35. Suceava 19655 98 1,55 36. Teleorman 9245 21 1,16 37. Timiș 34171 240 3,51 38. Tulcea 6164 7 0,5 39. Vaslui 12305 35 0,9 40. Vâlcea 11250 25 0,93 41. Vrancea 7870 23 0,34 42. Mun. București 121309 335 1,93 43. Cazuri noi nealocate pe județe 1601* 92 TOTAL 749.434 2.797

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 861 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. Crt. JUDEȚ Probe pozitive la retestare 1 ALBA 23 2 ARAD 14 3 ARGEŞ 7 4 BACĂU 5 5 BIHOR 20 6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 4 7 BOTOŞANI 21 8 BRĂILA 2 9 BRAŞOV 29 10 BUZĂU 5 11 CĂLĂRAŞI 3 12 CARAŞ-SEVERIN 17 13 CLUJ 36 14 CONSTANŢA 45 15 COVASNA 5 16 DÂMBOVIŢA 18 17 DOLJ 26 18 GALAŢI 25 19 GIURGIU 4 20 GORJ 29 21 HARGHITA 9 22 HUNEDOARA 46 23 IALOMIŢA 6 24 IAŞI 31 25 ILFOV 22 26 MARAMUREŞ 13 27 MEHEDINŢI 5 28 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 146 29 MUREŞ 20 30 NEAMŢ 29 31 OLT 10 32 PRAHOVA 15 33 SĂLAJ 6 34 SATU MARE 33 35 SIBIU 12 36 SUCEAVA 40 37 TELEORMAN 6 38 TIMIŞ 58 39 TULCEA 6 40 VÂLCEA 3 41 VASLUI 3 42 VRANCEA 4 Total 861

Până astăzi, 19.056 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. În intervalul 08.02.2021 (10:00) – 09.02.2021 (10:00) au fost raportate 95 de decese (54 bărbați și 41 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Vrancea, Ilfov și București. Dintre acestea, un deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 ani, un deces la categoria de vârstă 40-49 ani, 6 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 28 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 37 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 22 decese la categoria de peste 80 de ani.

91 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.337. Dintre acestea, 937 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.610.170 de teste RT-PCR și 172.163 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 22.133 de teste RT-PCR (13.421 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.712 la cerere) și 8.166 de teste rapide antigenice.

De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 96 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 9 februarie a.c.

Pe teritoriul României, 39.342 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 10.279 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 57.443 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 143 de persoane.