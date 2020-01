Anul trecut, în județul Suceava au sosit 621.684 de turiști, cu 33% mai mulți decît în 2018, iar durata medie de ședere a fost de 2,2 zile, în creștere cu 5%. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, care a afirmat că așa indică datele centralizate de Serviciul de Turism al instituției pe care o conduce care a monitorizat pensiune cu pensiune . El a precizat că 13% dintre turiști au venit din străinătate iar 87% din țară. Președintele Flutur a mai spus că Suceava este pe primul loc în regiunea de Nord-Est deținând o pondere de 45,6% în totalul structurilor de primire turistică înregistrate la nivelul Regiunii și pe locul III la nivel național, după Constanța și Brașov. În județ sînt 801 astfel de unități, cu 16.058 de paturi. 707 unități au pînă la 30 de locuri de cazare și sunt clasificate în cea mai mare parte ca pensiuni. Dintre aceatea 307 au mai puțin de 10 paturi, cu 2.256 locuri de cazare și 400 structuri de primire turistică au între 11 și 30 paturi cu 7.054 locuri de cazare.

Cei mai mulți turiști s-au cazat în Gura Humorului-21,2% din total, în municipiul Suceava-18,7% și în Vatra Dornei-15,8%

În 2019, cei mai mulți turiști s-au cazat în Gura Humorului-21,2% din total, în municipiul Suceava-18,7% și în Vatra Dornei-15,8%. ”Un impact semnificativ în circulația turistică l-a avut și deschiderea pârtiei de schi de la Câmpulung Moldovenesc. În primele 3 luni ale anului 2019 s-au cazat în localitățile Câmpulung Moldovenesc, Pojorâta, Sadova și Vama un număr de 5.702 turiști, cu 43,8% mai mulți față de ianuarie-martie 2018. Municipiul Suceava atrage de la an la an mai mulți turiști și datorită atracțiilor sale culturale. Unul dintre cele mai reprezentative obiective din oraș, Cetatea de Scaun a Sucevei a înregistrat pe parcursul anului 2019 un număr de 210.308 vizitatori, cu 8,7% mai mulți față de anul 2018. Muzeul Satului Bucovinean a atras 72.642 vizitatori, mai mulți cu 22,4% față de 2018, în timp ce Muzeul de Istorie a fost vizitat de 61.294 consumatori culturali”, a punctat Gheorghe Flutur.