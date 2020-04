Personalul de specialitate din compartimentele medicale paraclinice precum biochimisti, biologi, chimiști, fizicieni și alții vor beneficia de creșteri salariale de la 1 iulie 2020 cu șase luni mai devreme decât prevede legea în urma unui amendament al Pro România susținut de deputatul de Suceava, Cătălin Ioan Nechifor și votat astăzi în Camera Deputaților. Nechifor a arătat că munca acestor persoane în laboratoare este riscantă și esențială în lupta cu virusul ucigaș sublinind că ”din păcate, o parte din ei e posibil să nu mai prindă mărirea de salariu”.

”Azi am făcut o reparație morală în Parlament.

E vorba de Legea pentru modificarea Anexei a II-a a Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 600/2019) – lege ordinară – care prevede stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul de specialitate din compartimentele medicale paraclinice: biochimisti, biologi, chimiști, fizicieni și alții, începând cu data de 1 iulie 2020. Mai repede nu s-a putut din motive de tehnica legislativă. Pur și simplu aceste categorii au fost omise în legea în vigoare, iar munca pe care o desfășoară acum aceste persoane este esențială în lupta cu virusul ucigaș. Am cerut în numele PRO ROMÂNIA și am obținut intrarea în vigoare la 1 iulie a.c, în condițiile în care varianta inițială prevedea 1 ianuarie 2021, pentru că am aflat de cazuri dificile de persoane infectate cu Covid19, care lucrează în laboratoarele medicale unde analizează testele de exudat nazo faringian pentru a putea depista persoanele pozitive. Riscurile sunt foarte mari și pentru biochimistii, biologii, chimiștii și fizicienii din laboratoare, chiar dacă ei sunt în zona paraclinică. Și da, din păcate, o parte din ei e posibil să nu mai prindă mărirea de salariu. Menționez că nu există punct de vedere de la guvern.

Așteptăm să promulge și Klaus Iohanis”, a spus Nechifor.