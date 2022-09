O crimă oribilă s-a petrecut în noaptea de luni spre marți în satul sucevean Plaiu Șarului, comuna Șaru Dornei. O femeie de 40 de ani și-a omorît cu sânge rece soțul și l-a abandonat lângă fântîna din curte după care a plecat la o cunoștință din sat. Victima a fost găsită dimineața de un vecin care a sunat la 112. Cei doi soți care lucrau ca zilieri prin sat obișnuiau să consume frecvent băuturi alcoolice. Așa s-a întâmplat și în nopatea fatidică. Soțul și-a luat la bătaie femeia pe care o bănuia de infidelitate. Aceasta a pus mâna pe un cuțit și l-a înjunghiat în zona toracică după care a plecat de acasă. În fața polițiștilor femeia a declarat că nu și-a dat seama că lovitura a fost gravă pentru că era întuneric iar locuința lor nu este racordată la electricitate. Criminala a fost reținută pentru 24 de ore urmănd să fie trimsă în arest preventiv pentru 30 de zile.

