Cristi Borcea a fost eliberat luni, 2 iunie, din penitenciarul Jilava, după 4 ani și 3 luni de detenție, pedeapsă primită în “Dosarul Transferurilor”. Fostul acționar dinamovist a povestit care au fost cele mai urâte momente din închisoare, dar și despre cum a fost revederea cu familia și cu persoana iubită, Valentina Pelinel. Despre blondină a spus că este iubirea vieții lui, potrivit click.ro.

Click!: Cea mai fericită zi, domnule Borcea. Ce urmează să faceți?

Cristi Borcea: Vom mergem undeva să ne relaxăm, apoi eu am de făcut controalele la psihiatrie, la psiholog. Nu mi-a fost ușor deloc, am luat medicamente psihotrope.

Click!: 4 ani și 3 luni de închisoare. Care au fost cele mai urâte momente care v-au marcat?

Cristi Borcea: Cele mai grele momente, într-adevăr! Nu puteam să mă duc la baie decât sculându-l pe Victor Becali sau bătând cu sticla de plastic să fugă șobolanii. Am spălat holurile secției ca să pot primi o permisie. Am făcut curățenie pe secție, am luat mopul dimineața, la 5 şi jumăte, până seara, la 7 jumătate, ca să pot să primesc o permisie de 3 zile, după un an și patru luni.

