A împlinit zilele trecute 51 de ani, dar n-ai zice. Cristi Borcea are nouă copii şi o nevastă top model, aşa că vrea să se menţină în formă. Recunoaşte însă că apelează la intervenţii: “am câte puţin din toate”, a spus milionarul în emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D, potrivit click.ro.

“Am câte puţin aşa din fiecare, dar dacă nu te îngrijeşti, când ajungi la 50 de ani… Eu am avut şansă că la 25 de ani am făcut primul salon pentru Mihaela (n.red. Mihaela Borcea, prima lui soţie), în Dorobanţi, practic pentru mine l-am făcut. Şi apoi am făcut clinica şi de atunci am început cu masaje, cu tratamente faciale. De la 30 de ani am început cu aparate, la 35 de ani am început şi cu puţin botox, am combinat. Tot timpul am lăsat să nu se cunoască diferenţa. Dacă nu faci nimic şi dintr-odată îţi schimbi înfăţişarea, întinereşti brusc, arată urât. Eu am făcut aşa câte puţin, să ţin ritmul”, a spus milionarul asumat, potrivit sursei citate.

