Are 9 copii la 51 de ani, dar Cristi Borcea nu se lasă! Vrea și al zecelea copil și tot cu actuala nevastă, iubirea vieții lui, Valentina Pelinel, cu care are deja un băiețel și două fetițe, potrivit click.ro.

“În patru ani de pușcărie am făcut patru copiii. Am făcut prea mult. M-au ținut viu copiii cât eram acolo. Ai mei, de la doi ani mănâncă cu telefonul în mână. Am trei copiii în America. Mai vreau unul, al zecelea, dar numai cu Valentina. Pe final de carieră oricine se retrage la carapace”, a declarat Cristi Borcea, invitat la emisiunea lui Mircea Dinescu de la Prima TV, “Poezie și delicatețuri”. Fostul lider al „spartanilor” are 9 copii cu 4 femei, mai scrie sursa citată.

