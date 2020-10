Liberalii Niculai Barbă și Cristi Crețu sunt noii vicepreședinți ai Consiliului Județean Suceava. Ambii au fost aleși în funcții astăzi, cu câte 19 voturi, acordate de cei 18 consilieri PNL și de președintele reales al CJ, liderul liberal Gheorghe Flutur. Până acum, Niculai Barbă și Cristi Crețu au fost consilieri la cabinetul președintelui Flutur.

În deliberativ, pe lângă liberali, mai sunt 13 reprezentanți ai PSD și 5 ai PMP. După votul de astăzi, șeful administrației județene a declarat: „Sînt foarte bucuros că s-a testat majoritatea din Consiliul Județean. 19 voturi în favoarea liberalilor. Ăsta este testul adevărat, de solidaritate, al majorității liberale”.

Tot astăzi au fost desemnate și cele șase comisii de specialitate. Toate vor fi coordonate de liberali: Ioan Bădeliță la Buget-Finanțe, Gheorghe Niță la Agricultură, Ioan Morar la Urbanism, Vasile Tofan la Administrație Publică, universitarul Radu Pentiuc la Învățămînt și Sănătate și Tudor Plăcintă la Tineret-Sport-Turism.

Gheorghe Flutur a spus: „Am intrat în linie dreaptă în noul mandat. Prima noastră preocupare se referă la restabilirea stării de normalitate, la lupta cu pandemia de coronavirus, încercând să fim alături de suceveni. De aceea, Consiliul Județean se va reuni în zilele următoare pentru a aloca fonduri în această direcție. Îi asigur pe suceveni de toată deschiderea, de buna credință, pentru ca județul Suceava să intre în normalitate. Îi asigur de deschidere în comunicare, îi asigur că voi fi așa cum am fost și pînă acum, un luptător pentru dezvoltarea acestui județ. Asta n-o pot face singur. O voi face împreună cu echipa liberală. Am încredere și-n primari. Avem primari destoinici”.

Președintele Flutur a adăugat că abia așteaptă să fie instalați toți primarii pentru a gestiona actuala perioadă sensibilă și s-a declarat convins de faptul că acest moment va fi depășit cu bine.