Cristi Mitrea, tatăl copilulului Andreei Mantea, și-a găsit fericirea, de patru ani ani, în brațele unei alte femei. Este și aceasta celebră, lucrează în televizune și o cheamă culmea, tot Andreea. Deși presa a vuit în ultima vreme că luptătorul MMA ar avea o relație cu Iuliana Luciu, acesta a dezvăluit că are gânduri de căsătorie cu actuala sa iubită, Andreea Caranda, producătoarea emisiunii „Vorbește lumea”, de la Pro TV, potrivit click.ro.

Cristi Mitrea este într-o relație de patru ani cu o altă femeie celebră. Este vorba de Andreea Caranda, celebra Colombina de la „Abracadabra” și momentan producător la multe emisiuni de divertisment de la Pro TV, inclusiv „Vorbește lumea”. De această dată, luptătorul MMA are gânduri de căsătorie. „E ceva. E acolo, nici noi nu știm ce este. O iubesc. Probabil sunt și aici. Da, da, e ceva acolo de mult timp. Este un du-te, vino. Are și un copil mai mare, am scăpat. Mi-e teamă să fac pasul (n.r. căsătorie). Cred că ne ducem pe patru ani eu cu Andreea Caranda. Da, ne vedem destul de des. Da, se duce spre relație. Nu suntem cuplu așa, suntem noi între noi. Ne aprindem repede, suntem pe adrenalină, suntem puternici. Suntem pe smardoială. Emoțional vorbind, avem un confort foarte mare în a sta împreună, ne completăm din multe puncte de vedere. Este viitoarea. Ar putea fi viitoarea mea soție. Dacă ar tăcea câteodată, ar fi perfect”, a dezvăluit luptătorul, potrivit sursei citate, invitat în podcastul „Acasă la Măruță”.

