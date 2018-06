Oficialii echipei de handbal de la Universitatea Suceava poartă discuţii în această perioadă cu mai mulţi jucători pentru a aduce un plus de forţă şi experienţă echipei în noul sezon al Ligii Naţionale. Unul dintre cei mai buni interi dreapta din România, suceveanul Cristian Adomnicăi, s-a întors acasă şi va juca din nou pentru echipa Universităţii Suceava, acesta fiind şi cel mai bun transfer din această vară a echipei universitare. După mai multe negocieri cu Adomnicăi, oficialii clubului sucevean au reuşit să semneze o înţelegere cu proaspătul câştigător al Cupei Challenge şi medaliat cu bronz în Liga Naţională cu Potaissa Turda.

„Am o anumită vârstă şi cred că cel mai bine e acasă. Am avut mai multe oferte din ţară, dar în acelaşi timp Suceava mi-a propus o înţelegere apropiată de celelalte şi am decis să mă întorc acasă şi să joc din nou şi să ajut Universitatea Suceava, nu alte echipe din ţară. În plus am un copil care mai are un an în grupa mare şi vreau să înceapă şcoala aici, în Suceava, adică să aibă o stabilitate. Sper să ajut cât mai mult echipa unde am jucat cinci ani de zile şi unde am avut parte de performanţe frumoase”, a explicat Cristian Adomnicăi.

În vârstă de 37 de ani, Adomnicăi a început handbalul în anul 1994 la Liceul cu Program Sportiv Suceava cu Gabi Senciuc, la juniori reuşind să câştige trei medalii naţionale de bronz şi una de argint. La seniori a jucat patru ani la Timişoara, din 1999 până-n 2003, iar mai apoi un an la Fibrex Săvineşti, echipă cu care a câştigat Cupa României. Mai apoi, Cristian a evoluat doi ani la Reşiţa, iar în 2006 s-a întors la Suceava, unde a jucat cinci ani, timp în care a câştigat bronzul naţional şi a jucat finala Cupei Challenge. În 2001 a plecat la Odorhei, unde a rămas doi ani, iar în ultimii cinci ani a evoluat pentru Potaissa Turda, formaţie cu care a câştigat trei medalii de bronz în Liga Naţională, ultima în acest an, când a obţinut şi trofeul Challenge Cup.

Pe lângă Cristian Adomnicăi, oficialii echipei sucevene au semnat înţelegeri şi cu alţi trei jucători, pentru a dubla anumite posturi precum cel de portar, după plecarea la Timişoara a lui Cristian Tcaciuc, dar şi pe inter dreapta după despărţirea de Dusan Sipka şi Sebastian Polocoşer. Pe postul de portar, sucevenii l-au adus pe Valeriu Erhan, un handbalist care a jucat la Bacău, iar în ultimii ani la Dunărea Călăraşi. În vârstă de 28 de ani, portarul moldovean născut la Chişinău a evoluat şi-n Cupa EHF cu Știinţa Municipal Bacău în sezonul 2013–2014 şi 2014–2015. Alexandru Ionescu este un alt jucător cu care universitarii au semnat. Handbalistul evoluează pe postul de pivot. În vârstă de 20 de ani, Alexandru este component al naţionalei de tineret, cu care va participa în această vară la Campionatul European. Cel de-al patrulea jucător ajuns în această vară la Suceava este Maxim Oancea, un sportiv de perspectivă în vârstă de 20 de ani venit de la Bacău, care evoluează pe mai multe posturi la linia de 9 metri, atât inter cât şi centru.

„Am discutat de mai multe ori cu Cristian Adomnicăi, ştiind că vrea să se retragă spre casă. A avut mai multe oferte şi mă bucur că a ales Suceava, deoarece sunt sigur că ne va ajuta experienţa sa şi va fi un plus pentru echipă. L-am adus pe Ionescu deoarece aveam nevoie de un pivot care să-l ajute în atac pe Baican. L-am văzut la meciurile amicale şi mi-a plăcut şi cred că nu degeaba este la lotul naţional de tineret. Valeriu Erhan este un portar bun ce a jucat mai puţin în ultima perioadă la Călăraşi după venirea lui Șelaru, dar cu siguranţă va intra din nou în formă maximă după ce va acumula minute. Lucrăm şi la formarea echipei a doua de care se ocupă Ion Tcaciuc şi-n perioada următoare vom avea discuţii cu cei de la LPS Suceava, pentru a vedea ce jucători vor putea evolua şi la noi”, a explicat antrenorul Adrian Chiruţ.

Lotul universitar se va reuni pe data de 2 iulie, iar pe 12 iulie va reprezenta România în Portugalia, la Campionatul European Universitar de handbal, unde trebuie să-şi apere trofeul câştigat anul trecut.